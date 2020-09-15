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Об опасности съедобных грибов рассказал эксперт

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский раскрыл, чем могут быть опасны некоторые съедобные грибы, сообщает радио Sputnik.

Урожай грибов. Фото из соцсетей.
Урожай грибов. Фото из соцсетей.
vk.com/gribyberries

Старые и трухлявые грибы съедобных видов могут оказать токсическое воздействие на человеческий организм.

«Чтобы гриб причинил токсический вред, он должен быть старым, быть изъеден личинками насекомых, а также тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амеб» — перечислил Вишневский.

На практике такое маловозможно, поскольку из-за брезгливости «ни одному грибнику просто не придет в голову положить его в корзину».

Тем не менее некоторые люди все же собирают такие грибы, убеждая себя, что ножка или шляпка проедены «совсем немного» и отмачивают их в соленой воде, чтобы изгнать червяков — личинок насекомых.

Однако это лишь полдела, поскольку угрозу несут не сами личинки, а их выделения, которые остаются в прогрызенных ходах внутри гриба, рассказал ученый, пишет Lenta.ru.

Впоследствии там селятся плесень, бактерии, патогенные организмы.

В нынешний грибной сезон любители «тихой охоты» возвращаются из леса с боровиками, опятами, маслятами, груздями. Некоторым везет чуть больше. И они находят… метеориты. Так, житель Бийска пошел в лес за грибами и нашел обломок метеорита.

Возраст найденного метеорита может составлять до нескольких миллиардов лет, то есть значительно старше самой Земли.

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