Об опасности съедобных грибов рассказал эксперт

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский раскрыл, чем могут быть опасны некоторые съедобные грибы, сообщает радио Sputnik.

Старые и трухлявые грибы съедобных видов могут оказать токсическое воздействие на человеческий организм.

«Чтобы гриб причинил токсический вред, он должен быть старым, быть изъеден личинками насекомых, а также тронут плесневыми и невидимыми патогенами типа одноклеточных паразитических амеб» — перечислил Вишневский.

На практике такое маловозможно, поскольку из-за брезгливости «ни одному грибнику просто не придет в голову положить его в корзину».

Тем не менее некоторые люди все же собирают такие грибы, убеждая себя, что ножка или шляпка проедены «совсем немного» и отмачивают их в соленой воде, чтобы изгнать червяков — личинок насекомых.

Однако это лишь полдела, поскольку угрозу несут не сами личинки, а их выделения, которые остаются в прогрызенных ходах внутри гриба, рассказал ученый, пишет Lenta.ru.

Впоследствии там селятся плесень, бактерии, патогенные организмы.

В нынешний грибной сезон любители «тихой охоты» возвращаются из леса с боровиками, опятами, маслятами, груздями. Некоторым везет чуть больше. И они находят… метеориты. Так, житель Бийска пошел в лес за грибами и нашел обломок метеорита.

Возраст найденного метеорита может составлять до нескольких миллиардов лет, то есть значительно старше самой Земли.