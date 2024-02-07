Оформить льготы и субсидии можно без визита в ресурсоснабжающую компанию

Жителям краевой столицы при оформлении документов на получение мер социальной поддержки по оплате ЖКУ больше не нужно получать справки в ресурсоснабжающих организациях. Теперь достаточно обратиться в МФЦ.

Сотрудники МФЦ самостоятельно на удаленном автоматизированном рабочем месте при клиенте сформируют и распечатают необходимые выписки из финансовых лицевых счетов — по услугам, оплатам, отсутствии задолженности. Исключение — поставщики электроэнергии, в эти компании абонентам необходимо обратиться лично.

Рекомендуется сначала оплатить жилищно-коммунальные услуги, а затем обратиться в любое отделение МФЦ города Барнаула для подачи заявления в соцзащиту на получение льготы или субсидии по оплате ЖКУ.

Стоит отметить, что в МФЦ выдаются выписки и справки только при оформлении льгот и субсидий. Для иных целей жителям необходимо обратиться в водоканал по телефону 500-101 или по адресу пр. Калинина, 116, — отметил коммерческий директор Росводоканал Барнаул Андрей Звягинцев.

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