Окно в будущее. Какие тренды в остеклении частных домов сейчас в моде

Возможность полета фантазии
По его словам, частное индивидуальное жилье от многоквартирных домов в первую очередь отличает огромное многообразие используемых строительных материалов и технологий, возможность полета фантазии, воплощение самых смелых идей и часто отсутствие технадзора.
За 19 лет работы компании «АКТО», от замены старых деревянных окон на пластиковые в квартирах, частных домах и общественных зданиях, розничное направление выросло в отдельную структуру с количеством сотрудников более 100 человек, которые решают сложные задачи в сфере СПК на территории Сибири и не только.
Сложные решения
Например, в конце мая этого года мы сделали объект в Красной Поляне, где применили стеклопакет размером 2,6 метра высотой и 5 метров шириной. Вы хорошо себе представляете пятиметровую стену, высотой, как в квартире без единой перемычки, через которую открывается прекрасный вид?
В середине июня установили стеклопакет схожих габаритов на одной из туристических баз, расположенной на Телецком озере, весом 822 кг. И это не предел, сейчас мы можем применять стеклопакеты размером 3×9 метров, которые до этого года можно было привезти только из-за границы, — рассказал Станислав Колодинов.
С 2009 года в группе компаний «АКТО» начал формироваться конструкторский отдел, и сейчас из 33 конструкторов 14 работают в ИЖС-направлении. Благодаря эволюции розничного рынка СПК и развитию сферы туризма набралось множество интересных объектов, опытом реализации которых готовы поделиться.
Современные тенденции ИЖС
Наиболее популярная площадь загородных домов в среднем по России сейчас составляет 120-200 кв. м, при этом наблюдается ежегодная тенденция к снижению площади — конкретно в Алтайском крае востребованы дома 80-150 кв. м. Материал стен: газобетон с утеплением и без; кирпич (все реже); керамические блоки и каркасники (чаще в европейской части); клееный брус и фахверки (как отдельная технология); рубленые дома из кедра, лафет (в дорогом сегменте).
Сюда же относится и монолит в современной архитектуре, со всем этим «АКТО» работает ежедневно. Станислав Колодинов отметил также устойчивый тренд на одноэтажную застройку, частый выбор навеса вместо гаража, особое внимание к зонам барбекю и беседкам.
Ипотека как драйвер ИЖС
Ипотека на строительство дома послужила для рынка ИЖС хорошим драйвером. Все чаще строительство идет по проекту, повысилась роль архитектора и дизайнера, и как следствие — улучшился архитектурный облик зданий. Насмотренность заказчиков побуждает их выбирать более современные и актуальные решения.
Вслед за возросшими потребительскими требованиями повышаются уровень и культура строительства основных игроков. Применяются системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, ландшафтный дизайн, в ряде поселков создается комфортная среда, которую заранее определяют в сценарии развития.
Проблемы рынка
Вместе с тем повышенный спрос привел и к росту числа проходимцев, не понимающих и мало что умеющих в строительстве, но желающих быстро заработать, — поделился Станислав Колодинов.
Он отметил, что нередко инфраструктура (сети, дороги, ливневки и т. д.) не рассчитана на большое количество домовладений и жителей. Локации для ИЖС концентрируются в одном направлении (Первомайском районе).
К проектам ИЖС не применяются обязательные требования нормативной документации, растут цены на материалы, невелик выбор поселков с хорошим расположением под застройку. Кроме того, имеет место дефицит квалифицированной рабочей силы.
Повышение компетенций
В условиях постоянного роста, для повышения компетенций в сфере СПК сотрудников, партнеров, архитекторов, дизайнеров и студентов, компания «АКТО» запустила образовательный проект «AKTOACADEMY».
В течение июля, в рамках двух бизнес-туров, 35 человек (24 сотрудника и 11 партнеров) посетили заводы: Рехау (с. Гжель, производство ПВХ профиля), LARTA GLASS (г. Рязань, производство стекла), MACO (г. Калуга, производство оконной фурнитуры), а также уникальную выставку частного домостроения «Open Village 2023» в Московской области, на которой было представлено 45 домов, построенных по разным технологиям.
Основные тренды светопрозрачных конструкций, применяемых сейчас в ИЖС в Алтайском крае, нашли свое подтверждение и на выставке. Цвет светопрозрачных конструкций практически всех объектов представляет собой оттенки темно-серого.
Становится всё более популярным наличие второго света, выход через панорамные раздвижные конструкции на террасу, световые тоннели и зенитные фонари, окно над рабочей зоной в кухне, окна в санузлах, горизонтально растянутые окна, фахверк и П-образный дом с максимальной панорамностью. В применяемых СПК преобладает скандинавский стиль.
Многие дома уже изначально проектируются не только по технологиям, но и по концепциям. Растущий дом, дом холостяка, дом для молодой семьи, для пожилой пары, для аренды, для совместной аренды и т. д. Продумано множество типовых решений и комплектаций под различные варианты использования.
В заключение Станислав Колодинов поделился некоторыми полезными советами по остеклению индивидуального жилого дома.
- Для архитектурного облика и комфортной эксплуатации здания очень важен правильный подбор состава стеклопакетов — толщины стекол, зеркальность, оттенки, характеристики светопропускания, энергоэффективности и безопасности. В противном случае возможны лишние потери тепла зимой, перегрев помещения летом и «королевство кривых зеркал» — на фасаде.
- Важно не гнаться только за картинкой, не учитывая при этом технических характеристик и ограничений для материалов СПК. Можно получить качающиеся при закрывании створки, конструкции, не допустимый прогиб и не работающие элементы фурнитуры.
- Габаритные окна — это алюминиевый профиль!
- Согласование возможных решений по окнам на этапе обсуждения общей концепции с архитектором. Иначе вас ожидают корректировка проемов (если это вообще возможно), лишние затраты и, как правило, искреннее удивление ценой.
- На объекте нужен прораб или организатор работ, который понимает технологии строительства, умеет читать чертежи, согласовывать узлы, планировать, ставить приоритеты, контролировать и увязывать выполнение работ. Многие заказчики переоценивают свои компетенции и знания в области строительства, а также недооценивают количество времени, которое потребуется для решения вопроса: «Кто все-таки виноват и что теперь делать?»
- Если хотите организовать тендер по СПК, наберитесь терпения и вникните в техническую часть. Если в это не погружаться, то получите упрощенный (удешевленный) проект, но по завышенной цене и не с теми характеристиками, которых вы ожидали.
- Чтобы не «убить» конструкции, монтаж окон лучше осуществлять после черновых работ, а не перед ними, поддавшись уверениям в том, что «контур нужно закрыть» или «так всегда делается». Входная дверь, через которую проходит трафик строителей с материалами, устанавливается в последнюю очередь, а на период строительства делается «времянка».
По словам Станислава Колодинова, принятое решение о строительстве дома должно быть основано на трезвом, рациональном расчете, который предусматривает неминуемое удорожание реализации проекта, возможные срывы и увеличение сроков, нервы и моменты разочарования. Если все это учтено, вас ждет только успех!
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