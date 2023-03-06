Около 30% ипотечных кредитов РСХБ выдает по заявкам через платформу Свое Жилье

Россельхозбанк активно развивает цифровые платформы собственной экосистемы Свое . Так, площадка Свое Жилье , где можно найти подходящий объект недвижимости и подать заявку на ипотеку, устойчиво интегрируется в основной бизнес банка: более 30% всех ипотечных кредитов РСХБ выдает по заявкам именно через эту платформу. Об этом сообщила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова .

— Число пользователей площадки достигло 3,4 млн. Мы заняли от нашего общего объема выдач ипотеки более 30% в цифровых каналах, эта доля выросла по итогам 2022 года в сравнении с 2021 годом и продолжает расти в 2023. Сейчас на платформе Свое Жилье представлено более 1300 аккредитованных жилых комплексов и более 1,8 млн объектов недвижимости. Сервис активно развивается, объем выдач банка в нецифровых каналах постепенно смещается в цифровые, — отметила Елена Батурова.

На площадке Свое Жилье реализованы многие удобные функции, одна из ключевых — оформление ипотечных сделок полностью онлайн с использованием сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи. РСХБ осуществил интеграцию с приложением Госключ первым среди российских банков. Получить сертификат и сформировать электронную подпись в Госключе можно бесплатно. Новая опция упрощает процесс получения кредита и заключения всех необходимых договоров для покупки жилья, а также позволяет клиенту использовать полученную электронную подпись в дальнейшем для работы с другими документами.

Россельхозбанк также содействует развитию сельских территорий через механизмы другой цифровой площадки — Свое Село. Количество пользователей запущенной в мае 2021 года платформы превысило 1,5 млн, а число объектов загородной недвижимости, представленных на ней превышает 1 млн. На сервисе Свое Село зарегистрированы более 1400 аккредитованных подрядчиков, пользователям предлагается более 2300 типовых проектов загородных домов, а также более 9000 услуг по ремонту, строительству, дизайну, инженерным работам, озеленению территории и обустройству дома.

Площадку Свое Жилье банк запустил в октябре 2020 года. Она включает все необходимые сервисы для покупки и благоустройства жилья. На ней доступен выбор из 2 тысяч объектов на первичном и 1,5 млн на вторичном рынке — за счет интеграции платформы с сервисом по поиску недвижимости ЦИАН.

Платформы Свое Село и Свое Жилье являются частью постоянно совершенствующейся цифровой экосистемы Россельхозбанка Свое, ориентированной на развитие сельскохозяйственного бизнеса и фермерства, а также повышение привлекательности жизни и работы в сельской местности.

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