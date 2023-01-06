6 января
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Потребитель

Окончательно и точка: вывески и логотипы McDonald's снимают в Казахстане

Со зданий, в которых располагаются пункты фастфуд-питания, 6 января начался демонтаж вывесок, элементов дизайна и логотипов, пишет РИА Новости.

McDonald's.
McDonald's.
CC0

По неофициальным данным сообщается, что рестораны могут возобновить работу уже в течение месяца.

По всей вероятности, работу возобновят либо под новым брендом, либо же вовсе в режиме «без названия».

В пресс-службе управляющей компании ТОО «Food Solutions KZ» отмечают, причиной закрытия ресторанов послужили ограничения в поставках.

Ранее Bloomberg, со ссылкой на инсайдерские источники сообщал, что головной офис компании запретил франчайзи покупать фарш из России из-за санкций.

От местных или европейских производителей поставки мяса не увенчались успехом: те настаивали на более высоких ценах, что в свою очередь вместе с возросшими транспортными расходами предполагало ведение бизнеса себе в убыток.

Ранее, Александр Лукашенко обрадовался уходу McDonald’s из Белоруссии и пообещал свои бургеры.

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