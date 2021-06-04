Онищенко призвал разобраться с McDonalds

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко предложил «разобраться» с McDonalds в России вслед за продукцией компаний Coca-Cola, Nestle и Mars, которые он также ранее предлагал запретить, сообщает ТАСС .

По убеждению парламентария, сеть фастфудов разрушила «многовековую культуру питания» россиян, приверженность молодежи и детей к быстрой еде, по его словам, является опасной тенденцией, влияющей на здоровье.

Онищенко подчеркнул, что такая еда «ломает» эндокринную систему и способствует детскому ожирению.

«Сегодня мы благодаря McDonalds „окусываемся“ всухомятку, есть картошку фри на остановке автобуса считается почти нормой» — сказал Онищенко.

Геннадий Онищенко. kremlin.ru

Он добавил, что некоторые страны адаптировали еду ресторана под свои традиции питания и пищевые привычки, пишет Lenta.ru.

Бывший главный санитарный врач России заключил — сеть быстрого питания изначально готовит вредную еду, однако это «хорошее предприятие общепита с современным оборудованием».