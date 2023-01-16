Опрос: каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам

Владельцы личных и домашних устройств часто дают им имена, рассказали «Газете.ру» в «Лаборатории Касперского».

Как выяснилось, 42% опрошенных россиян обращаются с домашними устройствами как с живыми. Например, просят их снова начать работать при поломке.

68% респондентов разговаривают со смартфонами, 54% - с ноутбуками, 45% - с телевизорами.

Также 22% опрошенных беседуют с электрическими чайниками и кофемашинами, 16% - с роботами-пылесосами.

Такое отношение людей к цифровым устройствам связано с продолжительным пользованием, привычками и сочувствии к ним при повреждениях или падении.

«Зачастую люди доверяют роботизированным системам и делятся с гаджетами самой разной информацией. Некоторое время назад мы проводили эксперимент, в ходе которого робот-доставщик пытался попасть в помещение, куда можно было пройти только по персональным ключ-картам. Окружающие охотно ему помогали», — рассказывает эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Также специалист напомнил, что пользователям следует осторожно делиться информацией с роботами и прочими электронными устройствами.

Утверждается, что злоумышленники легко могут использовать полученные данные в своих махинациях.

Ранее о мошенничестве через умные гаджеты рассказали россиянам.