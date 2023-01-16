16 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Опрос: каждый десятый россиянин дает имена своим гаджетам

Владельцы личных и домашних устройств часто дают им имена, рассказали «Газете.ру» в «Лаборатории Касперского».

Ноутбук. Смартфон.
Ноутбук. Смартфон.
СС0

Как выяснилось, 42% опрошенных россиян обращаются с домашними устройствами как с живыми. Например, просят их снова начать работать при поломке.

68% респондентов разговаривают со смартфонами, 54% - с ноутбуками, 45% - с телевизорами.

Также 22% опрошенных беседуют с электрическими чайниками и кофемашинами, 16% - с роботами-пылесосами.

Такое отношение людей к цифровым устройствам связано с продолжительным пользованием, привычками и сочувствии к ним при повреждениях или падении.

«Зачастую люди доверяют роботизированным системам и делятся с гаджетами самой разной информацией. Некоторое время назад мы проводили эксперимент, в ходе которого робот-доставщик пытался попасть в помещение, куда можно было пройти только по персональным ключ-картам. Окружающие охотно ему помогали», — рассказывает эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Также специалист напомнил, что пользователям следует осторожно делиться информацией с роботами и прочими электронными устройствами.

Утверждается, что злоумышленники легко могут использовать полученные данные в своих махинациях.

Ранее о мошенничестве через умные гаджеты рассказали россиянам.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость