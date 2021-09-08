Опубликовано видео, как вице-премьер лично приехал подключать газ россиянке, жаловавшейся Путину

Вице-премьер Александр Новак лично приехал подключать газ жительнице карачаево-черкесской Усть-Джегуту. Она жаловалась в ходе прямой линии президенту РФ Владимиру Путину на проблему газификации города.

Новак спросил у жительницы, «поставила ли она газовое оборудование, печку и котел». После чего он лично прошел проверять, как все установлено, пишет ura.ru.

На отсутствие газа также жаловалась жительница Краснотурьинска. После ее обращения к Путину к ней приехал мэр города Александр Устинов. После его визита ей привезли дрова.

«Как и обещал, приобрел дрова, и их разгрузили у Светланы Вильевны! Спасибо ребятам — волонтёрам!», — написал градоначальник на своей странице в Instagram.

Пенсионерка жаловалась Путину, что на даче она не может подключить газ, власти также запретили использовать газовые баллоны.

Женщина пожаловалась президенту — на стоящей рядом даче мэра газопровод есть. Местные власти сразу после звонка пообещали провести газ к ее дому в 2023 году.