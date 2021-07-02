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Жизнь

Пенсионерке привезли машину дров после жалобы Путину на отсутствие газа

На прямую линию с Путиным 30 июня дозвонилась пенсионерка из Краснотурьинска и пожаловалась на отсутствие газа в доме. На следующий день к ней уже спешили на помощь чиновники.

Дрова.
Дрова.
СС0

1 июля женщине привезли грузовик дров, сообщает Tagilcity.ru.

Дрова послал пенсионерке Светлане Култыгиной мэр Краснотурьинска Александр Устинов.

«Как и обещал, приобрел дрова, и их разгрузили у Светланы Вильевны! Спасибо ребятам — волонтёрам!», — написал градоначальник на своей странице в Instagram.

Пенсионерка жаловалась Путину, что на даче она не может подключить газ, власти также запретили использовать газовые баллоны.

Женщина пожаловалась президенту — на стоящей рядом даче мэра газопровод есть. Местные власти сразу после звонка пообещали провести газ к ее дому в 2023 году, пишет polit.ru.

Ситуацией также заинтересовался региональный Следственный комитет. Сотрудники ведомства организовали доследственную проверку — городским властям могут вменить халатность исполнения должностных обязанностей.

Напомним, что из Алтайского края ни один вопрос во время прямой линии с президентом не был озвучен. Так что местные чиновники могут спать спокойно.

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