28 октября
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Основателю «Ростик'с» понравилось, что бренд вернулся в Россию

Основатель «Ростик'с» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко прокомментировал возвращение бренда в Россию, передает Lenta.ru.

Бургер. Еда.
Бургер. Еда.
СС0

По словам Бланко, это правильный шаг для KFC, потому что компании нужно уйти из России. Также он рассказал, что «Ростикэс» обсуждали эту идею еще в апреле-мае.

«Это и мне приятно, и для России приятно, что возвращается наша марка, которая была создана в России», — сказал он.

Он добавил, что когда бизнес продавали, то насчитывали около 200 ресторанов. Сейчас же в России большее тысячи точек KFC, в которых произойдет ребрендинг и замена меню под «Ростик'с».

Бланко заявил, что готов помочь в развитии проекта, если к нему обратятся.

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