Основателю «Ростик'с» понравилось, что бренд вернулся в Россию

По словам Бланко, это правильный шаг для KFC, потому что компании нужно уйти из России. Также он рассказал, что «Ростикэс» обсуждали эту идею еще в апреле-мае.

«Это и мне приятно, и для России приятно, что возвращается наша марка, которая была создана в России», — сказал он.

Он добавил, что когда бизнес продавали, то насчитывали около 200 ресторанов. Сейчас же в России большее тысячи точек KFC, в которых произойдет ребрендинг и замена меню под «Ростик'с».

Бланко заявил, что готов помочь в развитии проекта, если к нему обратятся.