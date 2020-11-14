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Потребитель

Осторожно — семга: рыба в российских магазинах оказалась опасной

Некоторые марки продаваемой в российских магазинах семга оказались опасными для здоровья, следует из исследования Роскачества.

Красная рыба считается наиболее полезной и безопасной
Красная рыба считается наиболее полезной и безопасной
Михаил Хаустов

Эксперты проверили образцы рыбы семи торговых марок — «Вкусвилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О'Кей», «Просто азбука», «Русское море» и «Северная компания», пишет Lenta.ru.

Только семга под брендом «Русское море» полностью отвечает требованиям к качеству и безопасности. Но при этом содержание соли в ней немного превышает норму.

В остальных образцах выявлены опасные микроорганизмы, включая кишечную палочку («Вкусвилл», «Каждый день», «Меридиан Эко», «О'Кей» и «Просто азбука»), повышенную микробную обсемененность («Вкусвилл» и «О'Кей»), неприятный кислый запах («Вкусвилл», «Каждый день» и «О'Кей»), а также избыток консервантов («Северная компания»).

Заболевания

Обнаруженные нарушения способны вызвать кишечные расстройства и другие заболевания, предупреждают эксперты.

Совет

Также эксперты советуют тщательно выбирать семгу в магазинах, обращая особое внимание на разрывы мышечной ткани и однородность цвета.

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