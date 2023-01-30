От уплаты страховых взносов предложили освободить работающих пенсионеров в России

Соответствующий законопроект депутаты ЛДПР внесут в Госдуму.
По словам авторов законопроекта, в действующем законодательстве — механизм двойного ограничения размера страховой пенсии.
«…что является несправедливым», — отмечают они.
Законопроект предполагает изменения, по которым работающие пенсионеры со страховыми пенсиями не будут относиться к застрахованным лицам.
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