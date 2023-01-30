30 января
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От уплаты страховых взносов предложили освободить работающих пенсионеров в России

Освободить работающих пенсионеров от страховых взносов предложили пенсионеров в России, пишут «Известия».

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

Соответствующий законопроект депутаты ЛДПР внесут в Госдуму.

По словам авторов законопроекта, в действующем законодательстве — механизм двойного ограничения размера страховой пенсии.

«…что является несправедливым», — отмечают они.

Законопроект предполагает изменения, по которым работающие пенсионеры со страховыми пенсиями не будут относиться к застрахованным лицам.

Ранее мы писали, кому положена накопительная пенсия и как ее получить.

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