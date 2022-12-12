Сибиряк незаконно присвоил себе пенсию почти в два миллиона рублей

Как стало известно, мужчина представил справки о якобы особом характере работы и условий труда на вредных производствах. Они и послужили основанием для оформления досрочной льготной страховой пенсии.
Помимо этого, он внес в трудовую книжку недостоверные сведения о фактическом трудовом стаже.
Начисления осуществлялись необоснованно и раньше положенного ему по возрасту срока.
Ущерб, причиненный федеральному бюджету превысил 1 млн 970 тыс. рублей. Полученными деньгами подозреваемый распорядился в личных целях.
Мужчина признался в содеянном и возместил ущерб частично. Расследование дела продолжается.
Ранее стало известно, что бывших сотрудниц психбольницы в сибирском регионе осудили за хищение пенсий с банковских счетов пациентов.
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