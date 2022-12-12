12 декабря
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Жизнь

Сибиряк незаконно присвоил себе пенсию почти в два миллиона рублей

В Новоалтайске 62-летний местный житель незаконно получал пенсионные выплаты в течение 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Пенсионное удостоверение. Деньги.
Пенсионное удостоверение. Деньги.
СС0.

Как стало известно, мужчина представил справки о якобы особом характере работы и условий труда на вредных производствах. Они и послужили основанием для оформления досрочной льготной страховой пенсии.

Помимо этого, он внес в трудовую книжку недостоверные сведения о фактическом трудовом стаже.

Начисления осуществлялись необоснованно и раньше положенного ему по возрасту срока.

Ущерб, причиненный федеральному бюджету превысил 1 млн 970 тыс. рублей. Полученными деньгами подозреваемый распорядился в личных целях.

Мужчина признался в содеянном и возместил ущерб частично. Расследование дела продолжается.

Ранее стало известно, что бывших сотрудниц психбольницы в сибирском регионе осудили за хищение пенсий с банковских счетов пациентов.

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