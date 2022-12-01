1 декабря
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Происшествия

Сибиряк взял 1 млн рублей в кредит, чтобы его аннулировать

В Барнауле 57-летний мужчина лишился денежных средств из-за мошеннической схемы, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Неизвестный представился сотрудником банка и заявил, что на имя мужчины оформили заявку на кредит.

«Как утверждал незнакомец, аннулировать кредит возможно, только взяв в банке настоящий заем на большую сумму — более 1 млн рублей», — подчеркивают в ведомстве.

На указанную сумму пострадавший оформил кредит и перечислил деньги на счет. По заверению злоумышленника они должны были вернуться в ближайшее время, но этого не произошло. Тогда барнаулец обратился в полицию.

Правоохранители просят жителей края быть бдительными и не сообщать неизвестным лицам персональные данные, сведения о счетах, пароли и коды с СМС- подтверждениями.

Ранее бывшего сотрудника ЖКХ обвинили в мошенничестве почти на миллион рублей.

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