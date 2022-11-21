Бывшего сотрудника ЖКХ обвинили в мошенничестве почти на миллион рублей

Бывший 40-летний чиновник МинЖКХ предложил предпринимателю помощь в заключении договора по капремонту жилых домов и приемке работ.
Полученные деньги обвиняемый потратил. Потерпевшему бизнесмену помощи он не оказал, аргументировав тем, что решение подобных вопросов было не в его компетенции. Обманутый мужчина обратился в полицию.
Экс-сотрудник уволен, свою вину он не признал. Эксперта обвиняют в мошенничестве по статье 159 УК РФ.
Ему может грозить лишение свободы на срок до 6 лет. Уголовное дело передано в суд.
Ранее стало известно, что бывшего главу алтайского сельсовета осудили за мошенничество.