21 ноября
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Происшествия

Бывшего сотрудника ЖКХ обвинили в мошенничестве почти на миллион рублей

В Новосибирске пройдет суд над бывшим главным экспертом управления жилищной политики и развития ЖКХ района. Он обманул бизнесмена на 900 тыс. рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

Наручники.
Наручники.
СС0

Бывший 40-летний чиновник МинЖКХ предложил предпринимателю помощь в заключении договора по капремонту жилых домов и приемке работ.

Полученные деньги обвиняемый потратил. Потерпевшему бизнесмену помощи он не оказал, аргументировав тем, что решение подобных вопросов было не в его компетенции. Обманутый мужчина обратился в полицию.

Экс-сотрудник уволен, свою вину он не признал. Эксперта обвиняют в мошенничестве по статье 159 УК РФ.

Ему может грозить лишение свободы на срок до 6 лет. Уголовное дело передано в суд.

Ранее стало известно, что бывшего главу алтайского сельсовета осудили за мошенничество.

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