Бывшего главу алтайского сельсовета осудили за мошенничество

В Бийском районе экс-глава одного из сельсоветов получил условный срок за мошенничество в крупном размере. Ущерб составил 722 тыс. рублей, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.

На своем рабочем месте, в период с января 2014 по январь 2015 года мужчина нашел копии четырех свидетельств 1993 года о праве граждан на земельные участки.

«Глава использовал свое служебное положение, удалил подлинные сведения о лицах и принадлежащих им участков. Также он внес недостоверные сведения о выделении земель ему и его знакомому», — отмечают в ведомстве.

По фиктивным документам обвиняемый оформил на себя земельные участки общей площадью 4 тыс. кв. метров.

Вину он признал полностью. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Также с него взыскали авто стоимостью 750 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в сибирском регионе за многомиллионную взятку задержали экс-главу минздрава.