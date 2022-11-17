Хотел стать полицейским. Барнаульца осудили за «липовый» диплом

В Барнауле местного жителя осудили за поддельный диплом о среднем профессиональном образовании, сообщают в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

«Мужчина ввел в заблуждение работников КГБПОУ „Алтайский политехнический техникум“, указав на необходимость исправления якобы ошибочно указанных недостоверных данных, содержащихся в дипломе на его имя», — подчеркивают в ведомстве.

После чего в полицию он предоставил дубликат диплома и использовал поддельный документ для трудоустройства.

Преступление выявили в ходе проверки. Обвиняемый приговорен к четырем годам ограничения свободы.

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