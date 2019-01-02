Отдых в новогодние каникулы-2019: где на Алтае покататься на горных лыжах и сноубордах

«Авальман»
Алтайский край, Барнаул
Здесь работают четыре трассы разного уровня сложности протяженностью до 350 метров и c перепадом высот до 75 метров. Для пользования бугельными подъемниками нужно купить ski-pass.
На «Авальмане» находится отель. Суточное размещение в номере стоит от 1 тыс. рублей.
Сколько стоит покататься?
- разовый подъем — 250−300 рублей, дневной абонемент — 800−1000 рублей.
- часовой абонемент сноубордов, саней и лыж — 250−300 рублей, дневной абонемент — 1500 рублей.
Как добраться?
- Доехать можно на трамвае № 7, автобусах № 2, № 55, № 104, № 108, № 109, № 118, № 123, № 125,маршрутках № 29, № 33.
Berloga
Алтайский край, Заринский район, п. Тягун
На территории ГЛК есть бугельный подъемник и трасса протяженностью 1,2 км, с перепадом высот 280 м.
На территории комплекса расположены два хостела — на 12 и 16 мест, и два коттеджа на 6 и 10 человек. Суточное размещение в хостеле стоит 800 рублей с человека, а снять большой коттедж можно за 15 тыс. рублей в сутки. Также здесь работают кафе, пункт проката, две бани.
Рядом с комплексом можно покататься на беговых лыжах — протяженность трассы составляет 25 км.
Сколько стоит покататься?
- разовый подъем — 40 рублей, абонемент в час — 150 рублей, за 2 часа — 250 рублей, день — 550 рублей.
- прокат снаряжения 200 рублей/час, 650 рублей/день.
Как добраться?
- Дорога от Барнаула на автомобиле займет 4 часа, на электричке до станции «Тягун» можно добраться за 3 часа. Билет стоит около 500 рублей.
«Змеиногорский»
Алтайский край, Змеиногорск
Здесь работают бугельный и детский подъемники, две трассы для лыжников и сноубордистов протяженностью 900 и 700 метров и трасса для сноутюбинга. На крутом склоне обычно катаются сноубордисты, а на пологом — горнолыжники.
У подножия горы есть кафе, парковка, пункт проката горнолыжного снаряжения и инвентаря.
Суточное размещение в гостинице Змеиногорска стоит от 650 рублей.
Сколько стоит покататься?
- разовый подъем: 50 рублей, часовой абонемент— 300 рублей, дневной — 1000 рублей.
- прокат сноуборда и лыж: 250−300 рублей/час, 1000 рублей/день.
Как добраться?
- На автомобиле дорога от Барнаула занимает 4 часа, на автобусе — 6 часов. Билет стоит около 800 рублей.
«Давегор»
Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, урочище Малый Каим д.1
Работают четыре трассы общей протяженность 6 км, перепад высот — 320 м, есть горка для сноутюбинга, бугельный подъемник протяженностью 1,1 км.
На территории работают пункт проката инвентаря и кафе. В 10 км от горнолыжного комплекса находится несколько гостиниц, суточное размещение в которых стоит от 400 рублей с человека.
Можно купить услуги инструктора по горным лыжам — 1000 рублей за час.
Сколько стоит покататься?
- разовый подъем: 80 рублей, абонемент на 4 часа — 600 рублей, дневной — 1000 рублей.
- прокат сноуборда и лыж: 150−250 рублей/час, 800 рублей/день.
Как добраться?
- ГЛК находится в 250 км от Барнаула, примерно в 3−4 часах езды. Добраться можно на автобусе, билет стоит 590 рублей.
«Благодать»
Алтайский край, Белокуриха
Работают три трассы разной сложности, два бугельных подъемников, один кресельный подъемник.
Рядом находится отель «Благодать», есть несколько гостиниц и отелей. Суточное размещение стоит от 1200 рублей/сутки.
Для проживающих в отели «Благодать» на катание действует скидка в 50%, работает школа горнолыжного спорта. Туристов Белокурихи, которые останавливаются в гостиницах города-курорта, нужно заплатить курортный сбор в размере 50 рублей в сутки с человека.
Сколько стоит покататься?
- разовый подъем на бугельном подъемнике — 70−100 рублей, часовой абонемент — 250−300 рублей, дневной — 1000−1200 рублей.
- аренда снаряжения — 300 рублей/час, 1200−1500 рублей/день,
Как добраться?
- Дорога из Барнаула займет около 3 часов, билет на автобус стоит 560 рублей.
«Бирюзовая Катунь»
Алтайский край, ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
На территории горнолыжного комплекса работают три трассы различных уровней сложности, бугельный подъемник и беби-лифт. Общая протяженность трасс — 3,5 км, перепад высот составляет 250−300 метров.
У подножия горнолыжного склона работают кафе, парковка, центр проката и продажи снаряжения.
Въезд на территорию турзоны — платный. Зимой работает несколько гостиниц, есть каток.
Сколько стоит?
- прокат лыж и сноубордов: 200 рублей/час и 800 рублей/день.
- стоимость разового подъема на бугельном подъемнике — 50 рублей.
Как добраться?
- Дорога от Барнаула займет около 4 часов.
«Манжерок»
Республика Алтай, гора Малая Синюха, около озера Манжерок
На склонах горы — две трассы протяженностью 1200 и 900 метров, учебная трасса, тюбинговая трасса. Есть кресельный, бугельный подъемники и беби-лифт. В этом году в пункте проката обновили снаряжение, рассказали в отделе маркетинга на курорте.
Здесь работает горнолыжная школа, где обучение стоит от 600 рублей в час, есть трасса для беговых лыж.
Сколько стоит?
- разовый подъем на бугельном подъемнике стоит 40−50 рублей, а на кресельном — 70−90 рублей.
- часовой прокат лыж и сноубордов — от 200 до 300 рублей, дневной — 700−900 рублей.
Как добраться?
- Дорога из Барнаула занимает около 4−5 часов. Билет на автобус стоит 620−750 рублей.
«Телецкий»
Республика Алтай, рядом с Телецким озером
В комплексе работают три трассы общей протяженностью около 11 км, кресельный и бугельный подъемники, а также беби-лифт.
На территории есть три кафе, два пункта проката. Стоимость номера в гостиницах и на турбазах, которые находятся в 5 км от комплекса, составляет от 1,2 тыс. рублей в сутки.
До турбаз несколько раз в день ходит бесплатный автобус.
Сколько стоит?
- разовый подъем: 50−100 рублей, единый абонемент 1000 рублей,
- прокат снаряжения: 200 рублей/час, 600 рублей/день.
Как добраться?
- Дорога от Барнаула займет около 6 часов. Билет до Артыбаша стоит 935 рублей.