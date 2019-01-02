Отдых в новогодние каникулы-2019: где на Алтае покататься на горных лыжах и сноубордах

Праздничные выходные продлятся до 9 января. В этот период можно вдоволь отдохнуть на алтайских горнолыжных комплексах. Altapress.ru подготовил обзор, где покататься на лыжах и сноубордах на новогодних каникулах-2019, как добраться из Барнаула и сколько это стоит.

«Авальман» Алтайский край, Барнаул

Здесь работают четыре трассы разного уровня сложности протяженностью до 350 метров и c перепадом высот до 75 метров. Для пользования бугельными подъемниками нужно купить ski-pass.

На «Авальмане» находится отель. Суточное размещение в номере стоит от 1 тыс. рублей.

Сколько стоит покататься?

разовый подъем — 250−300 рублей , дневной абонемент — 800−1000 рублей.

дневной абонемент — 800−1000 рублей. часовой абонемент сноубордов , саней и лыж — 250−300 рублей , дневной абонемент — 1500 рублей.

Как добраться?

Доехать можно на трамвае № 7 , автобусах № 2 , № 55 , № 104 , № 108 , № 109 , № 118 , № 123 , № 125,маршрутках № 29 , № 33.

Сноуборд. Горнолыжный сезон. СС0

Berloga Алтайский край, Заринский район, п. Тягун

На территории ГЛК есть бугельный подъемник и трасса протяженностью 1,2 км, с перепадом высот 280 м.

На территории комплекса расположены два хостела — на 12 и 16 мест, и два коттеджа на 6 и 10 человек. Суточное размещение в хостеле стоит 800 рублей с человека, а снять большой коттедж можно за 15 тыс. рублей в сутки. Также здесь работают кафе, пункт проката, две бани.

Рядом с комплексом можно покататься на беговых лыжах — протяженность трассы составляет 25 км.

Сколько стоит покататься?

разовый подъем — 40 рублей , абонемент в час — 150 рублей , за 2 часа — 250 рублей , день — 550 рублей.

абонемент в час — 150 рублей за 2 часа — 250 рублей день — 550 рублей. прокат снаряжения 200 рублей/час , 650 рублей/день.

Как добраться?

Дорога от Барнаула на автомобиле займет 4 часа , на электричке до станции «Тягун» можно добраться за 3 часа. Билет стоит около 500 рублей.

Горнолыжный сезон. CC0

«Змеиногорский» Алтайский край, Змеиногорск

Здесь работают бугельный и детский подъемники, две трассы для лыжников и сноубордистов протяженностью 900 и 700 метров и трасса для сноутюбинга. На крутом склоне обычно катаются сноубордисты, а на пологом — горнолыжники.

У подножия горы есть кафе, парковка, пункт проката горнолыжного снаряжения и инвентаря.

Суточное размещение в гостинице Змеиногорска стоит от 650 рублей.

Сколько стоит покататься?

разовый подъем: 50 рублей , часовой абонемент— 300 рублей , дневной — 1000 рублей.

часовой абонемент— 300 рублей дневной — 1000 рублей. прокат сноуборда и лыж: 250−300 рублей/час , 1000 рублей/день.

Как добраться?

На автомобиле дорога от Барнаула занимает 4 часа , на автобусе — 6 часов. Билет стоит около 800 рублей.

Горнолыжный сезон. CC0

«Давегор» Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, урочище Малый Каим д.1

Работают четыре трассы общей протяженность 6 км, перепад высот — 320 м, есть горка для сноутюбинга, бугельный подъемник протяженностью 1,1 км.

На территории работают пункт проката инвентаря и кафе. В 10 км от горнолыжного комплекса находится несколько гостиниц, суточное размещение в которых стоит от 400 рублей с человека.

Можно купить услуги инструктора по горным лыжам — 1000 рублей за час.

Сколько стоит покататься?

разовый подъем: 80 рублей , абонемент на 4 часа — 600 рублей , дневной — 1000 рублей.

абонемент на 4 часа — 600 рублей дневной — 1000 рублей. прокат сноуборда и лыж: 150−250 рублей/час , 800 рублей/день.

Как добраться?

ГЛК находится в 250 км от Барнаула , примерно в 3−4 часах езды. Добраться можно на автобусе , билет стоит 590 рублей.

Снег. Горнолыжный сезон. СС0

«Благодать» Алтайский край, Белокуриха

Работают три трассы разной сложности, два бугельных подъемников, один кресельный подъемник.

Рядом находится отель «Благодать», есть несколько гостиниц и отелей. Суточное размещение стоит от 1200 рублей/сутки.

Для проживающих в отели «Благодать» на катание действует скидка в 50%, работает школа горнолыжного спорта. Туристов Белокурихи, которые останавливаются в гостиницах города-курорта, нужно заплатить курортный сбор в размере 50 рублей в сутки с человека.

Сколько стоит покататься?

разовый подъем на бугельном подъемнике — 70−100 рублей , часовой абонемент — 250−300 рублей , дневной — 1000−1200 рублей.

часовой абонемент — 250−300 рублей дневной — 1000−1200 рублей. аренда снаряжения — 300 рублей/час , 1200−1500 рублей/день,

Как добраться?

Дорога из Барнаула займет около 3 часов , билет на автобус стоит 560 рублей.

Горные лыжи. Зима. CC0.

«Бирюзовая Катунь» Алтайский край, ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»

На территории горнолыжного комплекса работают три трассы различных уровней сложности, бугельный подъемник и беби-лифт. Общая протяженность трасс — 3,5 км, перепад высот составляет 250−300 метров.

У подножия горнолыжного склона работают кафе, парковка, центр проката и продажи снаряжения.

Въезд на территорию турзоны — платный. Зимой работает несколько гостиниц, есть каток.

Сколько стоит?

прокат лыж и сноубордов: 200 рублей/час и 800 рублей/день.

стоимость разового подъема на бугельном подъемнике — 50 рублей.

Как добраться?

Дорога от Барнаула займет около 4 часов.

Горнолыжный комплекс «Манжерок». altai-republic.ru

«Манжерок» Республика Алтай, гора Малая Синюха, около озера Манжерок

На склонах горы — две трассы протяженностью 1200 и 900 метров, учебная трасса, тюбинговая трасса. Есть кресельный, бугельный подъемники и беби-лифт. В этом году в пункте проката обновили снаряжение, рассказали в отделе маркетинга на курорте.

Здесь работает горнолыжная школа, где обучение стоит от 600 рублей в час, есть трасса для беговых лыж.

Сколько стоит?

разовый подъем на бугельном подъемнике стоит 40−50 рублей , а на кресельном — 70−90 рублей.

а на кресельном — 70−90 рублей. часовой прокат лыж и сноубордов — от 200 до 300 рублей , дневной — 700−900 рублей.

Как добраться?

Дорога из Барнаула занимает около 4−5 часов. Билет на автобус стоит 620−750 рублей.

Горные лыжи. Зима. CC0.

«Телецкий» Республика Алтай, рядом с Телецким озером

В комплексе работают три трассы общей протяженностью около 11 км, кресельный и бугельный подъемники, а также беби-лифт.

На территории есть три кафе, два пункта проката. Стоимость номера в гостиницах и на турбазах, которые находятся в 5 км от комплекса, составляет от 1,2 тыс. рублей в сутки.

До турбаз несколько раз в день ходит бесплатный автобус.

Сколько стоит?

разовый подъем: 50−100 рублей , единый абонемент 1000 рублей,

единый абонемент 1000 рублей, прокат снаряжения: 200 рублей/час , 600 рублей/день.

Как добраться?