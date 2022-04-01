1 апреля
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Потребитель

Отдыхаем как дома. Загородный комплекс «Золотая подкова» приглашает барнаульцев на день барбекю

Отдыхать надо с пользой для здоровья и кошелька, поэтому загородный комплекс «Золотая подкова» идеальное место. Здесь нет городского шума, воздух чистый и вокруг только лес и довольные постояльцы. Вся эта красота расположилась в 10 минутах езды от центра города.

Загородный комплекс «Золотая подкова».
Загородный комплекс «Золотая подкова».
Екатерина Бажылева

В загородном комплексе можно погреться в горячих банях, искупаться в солнечных ваннах на открытой террасе и снять напряжение под шум леса. На территории есть разные площадки для отдыха. В прошлом году в «Золотой подкове» построили террасу с прозрачной крышей, где природа устроит интерактивное шоу. В 2022 появится новая локация, секретная, в глубине леса, чтобы частичка Горного Алтая всегда была под рукой барнаульцев.

Здесь помнят, что любимые блюда постояльцев — блинчики со сметаной и ростбиф. Состав команды не менялся уже несколько лет, поэтому они знают, как обустроить уют и домашнюю атмосферу.

Несмотря на события вокруг, в загородном комплексе прайс не меняли. Наоборот, подготовили специальные предложения со средним чеком на человека от 3000 до 4000 тысяч*.

Загородный комплекс «Золотая подкова».
Загородный комплекс «Золотая подкова».
Екатерина Бажылева

Кстати, на майские праздники «Золотая подкова» приглашает всех на день BBQ: жарить мясо, готовить лимонады, проводить время на свежем воздухе всей семьей. А если не захочется уезжать, то все праздники (с 01 по 10 мая) будет действовать скидка на проживание 30% — успевайте забронировать свой номер!

Подписывайтесь на группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе новостей и акций! Первая акция стартует уже совсем скоро — весь апрель действует скидка 15% на проведение любых мероприятий на территории комплекса.

Загородный комплекс «Золотая подкова».
Загородный комплекс «Золотая подкова».
Анна Шадрина

В «Золотой подкове» рады встрече с вами каждый день!

Барнаул, ш. Ленточный бор, 31
podkova2016@mail.ru
www.z-podkova.ru
+7 (3852) 55-45-77
+7 (3852) 55-45-76

* Информация действительна на момент публикации

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