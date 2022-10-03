Отказаться от дистанционных услуг могут клиенты банков

Начало введения меры — 1 октября, пишет «Интерфакс». По мнению регулятора, это защитит клиентов от мошенников.
Установить запрет можно на все операции — бесплатно и неоднократно.
Если клиент обслуживается сразу в нескольких банках — необходимо обратиться в каждый из них.
Кредитные организации сами регулируют порядок получения такого обращения — через сайт, мобильное приложение, по телефону или непосредственно в офисе.
Ранее сообщалось, что выдачу потребительских кредитов и займов ограничит Центробанк.