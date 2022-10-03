4 октября
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Потребитель

Отказаться от дистанционных услуг могут клиенты банков

Клиенты могут самостоятельно устанавливать в банках запрет на онлайн-операции или ограничивать их параметры, следует из указания ЦБ.

Центробанк РФ.
Центробанк РФ.
cbr.ru

Начало введения меры — 1 октября, пишет «Интерфакс». По мнению регулятора, это защитит клиентов от мошенников.

Установить запрет можно на все операции — бесплатно и неоднократно.

Если клиент обслуживается сразу в нескольких банках — необходимо обратиться в каждый из них.

Кредитные организации сами регулируют порядок получения такого обращения — через сайт, мобильное приложение, по телефону или непосредственно в офисе.

Ранее сообщалось, что выдачу потребительских кредитов и займов ограничит Центробанк.

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