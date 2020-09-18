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Отопительный сезон в Барнауле стартует 22 сентября

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление о подаче отопления с 22 сентября, сообщает мэрия города.

Отопление.
Отопление.
СС0

Особое внимание при запуске тепла уделят социальным объектам — детским садам, школам и медицинским учреждениям.

«В случае повышения температуры наружного воздуха по заявлению собственников подачу тепловой энергии в многоквартирный жилой дом можно будет приостановить», — отметили в мэрии.

По данным на 18 сентября, в Барнауле уже запустили отопление в социальных, образовательных и медучреждений.

Власти напомнили, что если 22 сентября отопление в квартире не появится, то следует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, а также в дежурные службы города.

Стоит отметить, что отопительный сезон в городе как правило начинается при пятидневном сохранении среднесуточной температуры на уровне ниже +8С˚. В прошлом году этот момент пришелся на 25 сентября.

Ранее сообщали, что жилые дома в городе подготовили к новой зиме лучше, чем в 2019 году.

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