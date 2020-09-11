В Барнауле жилые дома подготовили к новой зиме лучше, чем в прошлом году

В мэрии подчеркнули, что, по данным на 11 сентября, акты готовности получили почти 89% многоквартирных жилых домов — это на 3,6% больше, чем на эту же дату в 2019 году.
«Информация об управляющих компаниях, не подготовивших своевременно жилой фонд, будет направлена в надзорные органы для принятия мер административного воздействия», — предупредили власти оставшиеся 11 процентов.
Все городские учреждения образования уже получили акты готовности. При этом подготовка к зиме медицинских учреждений находится на особом контроле, в связи с коронавирусом.
Сроки подачи тепла в мэрии не уточнили: отопительный сезон начнется при пятидневном сохранении среднесуточной температуры на уровне ниже +8С˚. В прошлом году этот момент пришелся на 25 сентября.
В мэрии также напомнили, что при желании социальные учреждения и жилые дома могут подключиться к отоплению до официального старта отопительного сезона — необходимо подать заявку в теплосетевое подразделение СГК.
Ранее жители Камня-на-Оби решили не платить по счетам ЖКХ, ссылаясь на некое освобождение от коммунальных платежей в период пандемии.