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В Барнауле жилые дома подготовили к новой зиме лучше, чем в прошлом году

Администрация Барнаула рассказала, как в городе идет подготовка к отопительному сезону жилых домов и образовательных учреждений.

Отопление.
Отопление.
СС0

В мэрии подчеркнули, что, по данным на 11 сентября, акты готовности получили почти 89% многоквартирных жилых домов — это на 3,6% больше, чем на эту же дату в 2019 году.

«Информация об управляющих компаниях, не подготовивших своевременно жилой фонд, будет направлена в надзорные органы для принятия мер административного воздействия», — предупредили власти оставшиеся 11 процентов.

Все городские учреждения образования уже получили акты готовности. При этом подготовка к зиме медицинских учреждений находится на особом контроле, в связи с коронавирусом.

Сроки подачи тепла в мэрии не уточнили: отопительный сезон начнется при пятидневном сохранении среднесуточной температуры на уровне ниже +8С˚. В прошлом году этот момент пришелся на 25 сентября.

В мэрии также напомнили, что при желании социальные учреждения и жилые дома могут подключиться к отоплению до официального старта отопительного сезона — необходимо подать заявку в теплосетевое подразделение СГК.

Ранее жители Камня-на-Оби решили не платить по счетам ЖКХ, ссылаясь на некое освобождение от коммунальных платежей в период пандемии.

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