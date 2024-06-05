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Отпуск-2024: Куда? Сколько? Какая погода? В этом году алтайским туристам повезло — большой выбор предложений к морю

ПЕГАС-ТУРИСТИК на Социалистическом, 107 в Барнауле предлагает выгодные туристические пакеты, в которые включены перелет, трансфер, проживание и питание. На связи Ольга Ришко — директор офиса продаж Федерального туроператора.

ПЕГАС-ТУРИСТИК на Социалистическом, 107 в Барнауле предлагает выгодные туристические пакеты.
ПЕГАС-ТУРИСТИК на Социалистическом, 107 в Барнауле предлагает выгодные туристические пакеты.
Источник: компания ПЕГАС-ТУРИСТИК.

Черное море. Купальный сезон, как правило, начинается с 15 июня. Сейчас воздух прогревается до +27

  • Новосибирск, Барнаул — Сочи на 7 дней: от 38600 рублей на человека (перелет включен);
  • Новосибирск, Барнаул — Абхазия на 7 дней: от 37000 рублей на человека (гостевой дом, трехразовое питание, перелет включен);
  • Новосибирск, Барнаул — Абхазия на 7 дней: от 48000 рублей на человека (отель 4*, перелет включен).

Экскурсионные комбинированные туры! Совмещаем море и экскурсии:

  • Барнаул — Санкт-Петербург на 7 дней: от 34000 рублей на человека (отель 4*, перелет включен);
  • Барнаул — Казань + Калининград на 11 дней: от 50500 рублей на человека (перелет включен);
  • Барнаул — Казань + Дагестан на 11 дней: от 54500 рублей на человека.

Средиземное море. Купальный сезон уже в разгаре! Воздух прогревается до +30.

  • Барнаул, Новосибирск — Турция на 10 дней: от 80000 рублей на человека.

ОАЭ. Для тех, кто любит очень жаркую погоду и море +30.

  • Новосибирск — ОАЭ на 10 дней: от 62900 рублей на человека (перелет включен).

Красное море.

  • Новосибирск — Египет, курорт Хургада на 12 дней: от 96700 рублей на человека (перелет включен).

Индийский океан. Летом в Таиланде достаточно комфортная погода, «живой» океан с волной и доступные цены.

  • Пхукет, пляж Ката на 14 дней: от 75000 рублей на человека (отель 4* , перелет включен).

Самое доступное море в этом году — Каспийское.

  • Новосибирск — Дагестан на 7 дней: от 30400 рублей на человека (гостевой дом, перелет включен).

Туры в Горный Алтай

  • Автобус из Барнаула, пт-вс: от 900 рублей на человека.

За подробностями обращайтесь в офис «ПЕГАС-ТУРИСТИК» на Социалистическом, 107, пишите на WhatsApp или звоните +7 (983) 182-24-97.

И подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы следить за самой свежей отпускной информацией: t.me/pegas_touristik22.

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  • ИП Ришко О. Н.

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