Отпуск-2024: Куда? Сколько? Какая погода? В этом году алтайским туристам повезло — большой выбор предложений к морю

Черное море. Купальный сезон, как правило, начинается с 15 июня. Сейчас воздух прогревается до +27
- Новосибирск, Барнаул — Сочи на 7 дней: от 38600 рублей на человека (перелет включен);
- Новосибирск, Барнаул — Абхазия на 7 дней: от 37000 рублей на человека (гостевой дом, трехразовое питание, перелет включен);
- Новосибирск, Барнаул — Абхазия на 7 дней: от 48000 рублей на человека (отель 4*, перелет включен).
Экскурсионные комбинированные туры! Совмещаем море и экскурсии:
- Барнаул — Санкт-Петербург на 7 дней: от 34000 рублей на человека (отель 4*, перелет включен);
- Барнаул — Казань + Калининград на 11 дней: от 50500 рублей на человека (перелет включен);
- Барнаул — Казань + Дагестан на 11 дней: от 54500 рублей на человека.
Средиземное море. Купальный сезон уже в разгаре! Воздух прогревается до +30.
- Барнаул, Новосибирск — Турция на 10 дней: от 80000 рублей на человека.
ОАЭ. Для тех, кто любит очень жаркую погоду и море +30.
- Новосибирск — ОАЭ на 10 дней: от 62900 рублей на человека (перелет включен).
Красное море.
- Новосибирск — Египет, курорт Хургада на 12 дней: от 96700 рублей на человека (перелет включен).
Индийский океан. Летом в Таиланде достаточно комфортная погода, «живой» океан с волной и доступные цены.
- Пхукет, пляж Ката на 14 дней: от 75000 рублей на человека (отель 4* , перелет включен).
Самое доступное море в этом году — Каспийское.
- Новосибирск — Дагестан на 7 дней: от 30400 рублей на человека (гостевой дом, перелет включен).
Туры в Горный Алтай
- Автобус из Барнаула, пт-вс: от 900 рублей на человека.
За подробностями обращайтесь в офис «ПЕГАС-ТУРИСТИК» на Социалистическом, 107, пишите на WhatsApp или звоните +7 (983) 182-24-97.
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