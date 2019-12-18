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Парад звезд шоу-бизнеса и рокеров: телеканалы рассказали о своих новогодних программах

Традиционно российские телезрители получат возможность провести новогоднюю ночь в кругу звездных знаменитостей.

Новогоднее обращение Владимира Путина.
Новогоднее обращение Владимира Путина.
скрин с телетрансляции

Первый канал обещает необычные дуэты, «Россия 1» представит классический «Голубой огонек», а НТВ приглашает россиян на «квартирник у Маргулиса», сообщает «Интерфакс».

Декорациями для «Новогодней ночи на Первом» стали улицы Москвы. Звездные дуэты составят Филипп Киркоров и Полина Гагарина, Дима Билан и Вера Брежнева, другие исполнители.

«Самым оригинальным, наверное, можно назвать тандем Витаса и танцора Сергея Полунина. Три часа прославленный артист балета импровизировал под звуки пронзительного голоса Витаса в павильоне „Космос“ на фоне звёздного неба», — сообщает пресс-служба Первого канала.

Двойник Зеленского

Канал «Россия 1» перед «Голубым огоньком» покажет «Парад звезд», в котором итоги года подведут Анна Ковальчук и Андрей Малахов.

Елочные игрушки.
Елочные игрушки.
Олег Богданов

Россияне услышат поздравления от Дональда Трампа (его роль исполнит Юрий Стоянов), Эммануэля Макрона (Юрий Аскаров) и Владимира Зеленского.

В роли украинского президента предстанет узбекский рабочий Умид Исабаев, которого благодаря сходству с украинским лидером называют двойником Зеленского, пишет news.ru.

После «Парада», выступления президента РФ и боя курантов зрители увидят праздничный «Голубой огонек».

Квартирник

НТВ на праздничный «квартирник у Маргулиса» пригласил главных рокеров России. Всего выступят 70 музыкантов, среди которых будут Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук, Андрей Макаревич и Александр Розенбаум, Светлана Сурганова и Лариса Долина, группа «Би-2». Квартирник обещает быть «забористым».

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