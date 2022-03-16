Паводок близко: «Росводоканал Барнаул» предупреждает о возможном изменении цветности воды

«Росводоканал Барнаул» напоминает горожанам о возможном изменении цвета воды в связи с приближающимся наступлением плюсовых температур. Ежегодно с приходом тепла талая вода с полей попадает в реку, качество исходной воды меняется, что влияет и на мутность водопроводной воды, но барнаульцам не нужно опасаться, её качество остаётся на высоком уровне.

Специалисты лаборатории круглосуточно контролируют качество воды на всех этапах очистки вне зависимости от времени года, а в паводок число проверок существенно увеличивается. В краевой столице 500 точек отбора проб и даже самые незначительные изменения сразу фиксируются специалистами лаборатории. При этом процесс очистки воды корректируется.

«Ежегодно для водоканала паводок наступает примерно на две недели раньше начала ледохода на Оби. Позавчера мы зафиксировали первые изменения состава воды в реке, и до вскрытия льда он продолжит меняться. Этот период для специалистов очистных сооружений и лаборатории можно назвать самым „горячим“ временем. Но жителям не о чем беспокоиться — даже если цвет воды у вас дома изменился, паниковать не стоит — она совершенно безопасна и соответствует нормам СанПиН», — рассказал генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Уже в середине апреля температура воды в Оби превысит +5 градусов, и водоканал вернется к привычному режиму очистки.