Педиатры рекомендуют покупать детям шведские стенки с младенчества

Далее в статье ознакомимся с преимуществами и правилами пользования шведских стенок.

Основное преимущество такого спортивного оборудования в том, что оно может поместиться даже в небольшой квартире. Конечно, все зависит от комплектации. Основа — это рама с перекладинами, надежно закрепленная на стене. И в зависимости от Ваших пожеланий можете добавлять: турник, брусья, кольца, скамейку для пресса и т.д.

Итак, что же в них такого хорошего?

Польза шведской стенки

Начинать пользоваться тренажером можно с первого года жизни, когда ребенок уже начинает делать первые попытки к ходьбе. Чем больше ребенок будет расти, тем больше функционала ему можно задействовать.

Занятия имеют много положительных качеств:

развивается выносливости и ловкости;

формируется правильная осанка;

укрепляется мышечный каркас;

тренировка вестибулярного аппарата;

развивается гибкость;

укрепляется иммунитет и нервная система;

прививается любовь к спорту с раннего детства;

ребенок становится более уверенным в себе;

любое занятие можно преподнести в игровой форме;

отличная альтернатива походу в спортзал.

Чтобы получать наибольшую пользу требуется соблюдать определенные правила. И если взрослый понимает основные принципы пользования, то до понимания детей это нужно донести.

Шведская стенка. Фото предоставлено рекламодателем.

Родители должны объяснить своим детям, что баловаться и мешать другим не стоит, ведь можно травмироваться не только самому, но и навредить товарищу. Стелите сами и приучите своего ребенка к тому, чтобы стелить гимнастический мат под лестницей. Чтобы в случае падения не ушибиться. Назначьте дома ответственного, чтобы проверяли надежность крепления комплекса. Не надо заниматься самодеятельностью. Если обнаружили поломку — чините только оригинальными деталями и запчастями.

Чтобы предупредить неприятные последствия тренировок, посетите врача, который сможет сказать, можно ли и какие виды упражнений может выполнять ребенок. Также не нужно упражняться во время болезней, потому что организм и так истощен. Если хотите достичь какого-то конкретного результата, то нужно соблюдать регулярность тренировок. Но ни в коем случае не перегружайте организм, дайте возможность организму восстановиться. Также важно правильно выполнять упражнения, поскольку можно нанести вред здоровью, об опасных упражнениях можно прочитать здесь.

Как мы уже разобрались, это очень полезный спортивный комплекс, но не только для детей, но и для взрослых. Поэтому если правильно подобрать и надежно закрепить шведскую стенку, можно заниматься всей семьей. Тем самым подавая пример своим деткам. Узнать более подробную информацию можно по ссылке.