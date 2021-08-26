Пенсионерам объяснили, как получить «президентские» деньги

Пояснения дали в отделении Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, пишет «Российская газета».

Никуда обращаться не нужно. Деньги направят «в беззаявительном порядке на основании имеющихся у Пенсионного фонда данных». Подчеркивается, что из этой выплаты «не могут быть произведены взыскания по исполнительным документам». Речь идет о долгах по различным платежам и кредитам.

Деньги придут вместе с пенсией в сентябре. Если человек получает пенсию на банковскую карту, то на эту же карту переведут и «президентскую» выплату, пишет bfm.ru. Если пенсию приносит почтальон, то он же доставит и 10 тыс. рублей.