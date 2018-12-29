Перед Новым годом в алтайских магазинах стали покупать меньше свинины

Падение спроса производили и переработчики связывают с суевериями людей. По восточному календарю 2019-й — год Желтой Земляной Свиньи. По словам Халявкина, возможно, некоторые жители Алтайского края боятся «обидеть» символ наступающего года, поэтому решили не готовить на Новый год блюда из свинины.
Дмитрий Халявкин,
председатель «Мясного союза Алтая»:
Приближается год Свиньи, а люди у нас суеверные, поэтому спрос на свинину упал примерно на 30%. Но люди не перестали есть мясо, просто переключились на другие виды. Это буквально три недели длится.
В этом году на новогодних корпоративах в меню преобладали говядина, курица, индейка, кролик. Запеченных молочных поросят, которые популярны каждый Новый год, сейчас покупают мало.
По оценкам Халявкина, спрос на свинину восстановится после празднования Нового года.
Несмотря на снижение спроса, розничные цены на свинину в Алтайском крае существенно не изменились. 1 кг стоит в среднем 320 рублей.