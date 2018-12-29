Перед Новым годом в алтайских магазинах стали покупать меньше свинины

Падение спроса производили и переработчики связывают с суевериями людей. По восточному календарю 2019-й — год Желтой Земляной Свиньи. По словам Халявкина, возможно, некоторые жители Алтайского края боятся «обидеть» символ наступающего года, поэтому решили не готовить на Новый год блюда из свинины.

Дмитрий Халявкин,

председатель «Мясного союза Алтая»:

Приближается год Свиньи, а люди у нас суеверные, поэтому спрос на свинину упал примерно на 30%. Но люди не перестали есть мясо, просто переключились на другие виды. Это буквально три недели длится.