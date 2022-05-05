5 мая
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Потребитель

Переход на электронные квитанции за услуги ЖКХ поддержали власти

Минстрой России поддержал идею Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), по переходу на электронные квитанции за услуги ЖКХ, пишет «Российская газета«.

Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Квитанция на оплату коммунальных услуг.
Altapress.ru

Ассоциация обратилась к властям в конце марта и предложила начать постепенно отказываться от бумажных платежек, перейдя на новый тип квитанций.

Для реализации идеи компаний необходимо изменить некоторые нормативные документы.

Эксперты предложили заменить на электронные бумажные документы, которые используют на собраниях собственников, а также сделать возможной оплату коммунальных услуг через информационный портал.

Жильцам будет необходимо указывать адрес электронной почты, они смогут подписаться на рассылку платежек в мессенджерах.

Отказ и реализация

В Минстрое подчеркнули — на данный момент собственники могут отказаться от рассылки бумажных квитанций, написав заявление в коммунальную организацию, указывает Lenta.ru.

Однако в ведомстве не уточнили, когда именно будет реализован общий переход на электронные платежки.

Что произошло

Из-за вздорожавшей бумаги и проблем с оборудованием для печати коммунальщики, расчетные центры и депутаты призывают отказаться от бумажных квитанций и перейти на электронные.

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