ПФР: когда выплатят январскую пенсию и насколько ее повысят

Для начала о датах получения январской пенсии. Начиная с 25 декабря отделения ПФР начнут перечисление средств «Почте России», с 27 декабря — в кредитные организации, включая Сбербанк. Но самим пенсионерам деньги придут чуть позже.
Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств за январь 2020 года начнется с 30 декабря.
Пенсионерам, получающим выплаты через «Почту России», доставка будет организована по стандартному графику начиная с 3 января 2020 года.
При этом основные выплаты Пенсионного фонда повысятся — то есть произойдет их индексация. Когда именно произойдет повышение?
- Страховые пенсии — с 1 января;
- материнский капитал — с 1 января;
- ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг — с 1 февраля;
- социальные и государственные пенсии — с 1 апреля.
Чуть раньше в ПФР рассказали, что пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют с 1 января на 6,6%.