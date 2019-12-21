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ПФР: когда выплатят январскую пенсию и насколько ее повысят

В конце декабря 2019 года Пенсионный фонд авансирует выплату пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2020 года, сообщает сайт ПФР 20 делабря. Когда именно этопроизойдет и насколько будет проиндексирована пенсия неработающим пенсионерам?

Пенсионеры.
Пенсионеры.
СС0

Для начала о датах получения январской пенсии. Начиная с 25 декабря отделения ПФР начнут перечисление средств «Почте России», с 27 декабря — в кредитные организации, включая Сбербанк. Но самим пенсионерам деньги придут чуть позже.

Некоторым пенсионерам, получающим выплаты через банк, зачисление средств за январь 2020 года начнется с 30 декабря.

Пенсионерам, получающим выплаты через «Почту России», доставка будет организована по стандартному графику начиная с 3 января 2020 года.

При этом основные выплаты Пенсионного фонда повысятся — то есть произойдет их индексация. Когда именно произойдет повышение?

  • Страховые пенсии — с 1 января;
  • материнский капитал — с 1 января;
  • ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг — с 1 февраля;
  • социальные и государственные пенсии — с 1 апреля.

Чуть раньше в ПФР рассказали, что пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют с 1 января на 6,6%.

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