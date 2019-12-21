ПФР: когда выплатят январскую пенсию и насколько ее повысят

В конце декабря 2019 года Пенсионный фонд авансирует выплату пенсий, пособий и ежемесячных денежных выплат за январь 2020 года, сообщает сайт ПФР 20 делабря. Когда именно этопроизойдет и насколько будет проиндексирована пенсия неработающим пенсионерам?