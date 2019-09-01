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ПФР объяснил причины прекращения выплаты социальной пенсии

Житель Бийска Юрий обратился в ПФР с вопросом, с чем связано прекращение выплаты ему социальной пенсии. Он пояснил, что является работающим пенсионером, получал социальную пенсию как представитель малочисленных народов Севера. Однако с 1 января 2019 года он больше не получает денег от Пенсионного фонда. Правильно ли это?

Деньги. Рубли. Монеты.
Деньги. Рубли. Монеты.
СС0

В отделении ПФР по Алтайскому краю пояснили, что это законно.

Социальная пенсия по старости гражданам из числа малочисленных народов Севера не выплачивается в период выполнения работы или иной деятельности, в период которой соответствующие граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

Это следует из пункта 5 статьи 11 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (в редакции, действующей с 1 января 2019 года).

Это далеко не единственный случай, когда выплата пенсии прекращается в соответствии с законом. Прекращается выплата, например, в случае приобретения трудоспособности лицом, получающим пенсию по случаю потери кормильца.

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