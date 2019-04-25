5 причин у государства потребовать назад выплаченные компенсации, пенсии и пособия

Ежегодно суды в Алтайском крае выносят тысячи решений, в соответствии с которыми люди должны вернуть государству выплаченные им деньги. Тут все просто: помощь от государства — пособия, субсидии, компенсации и многое другое — дается на определенных условиях. И если их не соблюдают, деньги могут забрать назад, даже если это кому-то кажется несправедливым. Altapress.ru изучил пять характерных судебных дел о возврате помощи.

Краткое содержание

1. Подъемные учителю

Учителю Вадиму К. придется вернуть алтайскому минобрнауки 57 101 рубль 19 копеек. Окончив учебное заведение в 2014 году, он отправился работать по специальности в малокомплектную школу в село Смоленского района. Министерство выплатило ему 200 тыс. рублей — при условии, что он отработает там три года.

Но молодой учитель уволился раньше. На суде Вадим К. объяснил: он принял участие в программе, рассчитывая получить жилье, а жилье ему так и не дали. Из-за этого большая часть зарплаты уходила на проезд. Больше так жить он не смог.

Судью аргументы учителя не убедили. Условия выплаты из бюджета «подъемных» однозначные: не менее трех лет в малокомплектной школе. Не отработал? Возвращай часть денег. Остальное — лирика.

Решение вынес Бийский горсуд 4 апреля, размер возвращаемой суммы рассчитали пропорционально отработанным дням.

Учитель. СС0.

2. Пособие по безработице

Барнаульцу Евгению П. придется вернуть пособие по безработице — 67 620 рублей 1 копейка. Его признали безработным и выплачивали ежемесячное пособие — 5635 рублей.

Однако, как оказалось, П. был зарегистрирован как предприниматель и не имел права на пособие. В центре занятости установили этот факт с запозданием — в конце 2018 года. Хотя пособие он получал в 2011—2013 годах.

Барнаулец объяснил, что раньше жил в Ульяновске. И там на самом деле был предпринимателем. Когда жившая в Барнауле мама заболела, он вернулся в Барнаул. А в Ульяновске написал заявление в налоговую о снятии с учета.

Ждать от нее ответ времени не было, к тому же знакомые сказали: если два года не вести деятельность, налоговая якобы сама снимет его с учета как ИП. В Барнауле бизнес он не вел, а о том, что по-прежнему зарегистрирован в качестве ИП, узнал, получив исковое заявление.

Но никакие доводы его не спасли. Получилось, что он представил в центр занятости недостоверные данные для признания его безработным и получил деньги незаконно. В январе 2019 года суд решил, что Евгению П. придется вернуть деньги государству.

Деньги. СС0

3. Компенсация из Пенсионного фонда

Пенсионерка из Каменского района обязана вернуть государству 63 480 рублей. Из материалов дела следует: за ней, как за престарелой женщиной старше 80 лет, ухаживал безработный Г. При этом компенсационную выплату перечисляли не ему, а добавляли к пенсии пожилой женщины. Она со своей стороны обязалась передавать ему деньги каждый месяц.

В дальнейшем мужчина совершил преступление и отбыл в места лишения свободы. Но о том, что это произошло, Пенсионный фонд никто не известил. Между тем, по факту он прекратил уход за пенсионеркой, так что оснований для выплаты компенсации у него не было.

Поскольку доказательств того, что пенсионерка перечисляла мужчине деньги в колонию на суде не представили, деньги в Пенсионный фонд придется возвращать именно ей. Решение об этом вынес Каменский райсуд в марте.

Трость. Пенсионер. СС0

Кстати, как уже сообщал altapress.ru, основная масса возвратов выплат по линии ПФР в крае приходится на похожие ситуации: граждане осуществляют уход за престарелыми (старше 80 лет), инвалидами 1 группы или детьми-инвалидами, но устраиваются на работу и забывают известить об этом ПФР.

4. Военное довольствие

Младшему сержанту запаса П. придется вернуть почти 620 тыс. рублей. Он проходил военную службу по контракту. Но был уволен в запас в связи с невыполнением условий контракта. Сдал дела и должность и с 15 мая 2013 года был исключен из списков личного состава воинской части.

Однако деньги на его карту почему-то продолжали перечислять еще до августа 2015 года. И он их исправно получал.

На суде сослались на Дисциплинарный устав Вооруженных сил России. Статья 106 говорит, что военнослужащий, которому стало известно о фактах незаконного расходования денег, обязан доложить об этом командиру, а также направить письменное обращение об устранении недостатков.

2 апреля Барнаульский гарнизонный военный суд пришел к выводу, что деньги младшему сержанту запаса выплатили безосновательно. И он должен вернуть всю сумму в «Единый расчетный центр Минобороны РФ».

5. Социальная пенсия

Жителю Бийска О. придется вернуть 118 474 рублей 42 копеек. Он получал социальную пенсию по случаю потери кормильца. Однако по закону право на социальную пенсию имеют дети, потерявшие одного или обоих родителей (а также дети умершей одинокой матери) до 18 лет. А также те из них, кто учится очно — здесь предельный возраст получения господдержки 23 года.

Парень представил справку, что учился в вечерней школы с 1 сентября 2017 года до 30 июня 2019-го. Однако проверка показала, что его отчислили еще в январе 2018-го, и полтора года он получал пенсию незаконно. Хочешь-не хочешь, деньги ему придется вернуть.