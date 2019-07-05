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Плацкарт без «боковушек». В РЖД разработали концепцию новых вагонов

Компания «Вагонреммаш» представила концепт нового плацкартного вагона РЖД. Как сообщает сообщает РБК, в новом проекте нет боковых полок, а длина спальных мест составляет не менее 1,84 м.

Новый плацкартный вагон.
Новый плацкартный вагон.
http://photos.bd-event.ru

Кроме того, в концепте нового вагона только 40 спальных мест — на 14 меньше, чем в «старом». Зато длина спальных мест составит не менее 1,84 м (сейчас норматив спальной полки составляет 166,5 см). Также сообщается, что в плацкартном вагоне появится дополнительное багажное отделение и шкаф для хранения инвентаря.

Издание уточняет, что это пока только концепт, и в компании считают, что говорить о выпуске вагона именно в таком варианте преждевременно. Сейчас выясняется, будет ли проект востребован у пассажиров.

РЖД впервые представила модернизированные плацкартные вагоны в ноябре 2018 года. Тогда представители госкомпании отметили, что что цена на железнодорожные билеты из-за обновления вагонов не изменится.

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