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По распоряжению Путина каждому седьмому пенсионеру на Алтае доплатят деньги

В 2019 году у неработающих малообеспеченных пенсионеров Алтайского края произойдет индексация пенсий. Это стало возможно после того, как президент Владимир Путин в своем послании указал, что пенсии и ежемесячные пособия россиян должны индексироваться сверх уровня прожиточного минимума. 12 марта Госдума приняла в первом чтении внесенный правительством соответствующий законопроект.

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По словам председателя комитета АКЗС по социальной политике Татьяны Ильюченко, эта мера коснется 102 тысяч человек, в среднем размер доплаты составит порядка 450 рублей. При этом надо учитывать, что у каждого пенсионера надбавка будет индивидуальной. О ее размере нужно узнать в Пенсионном фонде.

«Перерасчет будет произведен за период с 1 января 2019 года и пенсионеры получат выплаты не позднее 1 июля 2019 года», — пояснила Татьяна Ильюченко.

Кстати, таким образом выяснилось, что в Алтайском крае ниже или на уровне прожиточного минимума был каждый седьмой неработающий пенсионер (всего в регионе более 760 тысяч граждан, получающих пенсии).

В Алтайском крае уровень прожиточного минимума пенсионера — 8669 рублей.

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