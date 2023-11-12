12 ноября
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Потребитель

По телефону "горячей линии" можно задать вопросы об услугах такси на Алтае

Жители Алтайского края стали чаще жаловаться на работу таксистов.

Такси.
Такси.
Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

Случается, что водители приезжают и отказываются от поездки, некоторым таксопаркам сложно найти хотя бы одну машину. Одна из главных проблем — цены за поездку.

С 13 по 24 ноября в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю и его территориальных отделах запланирована «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга.

Специалисты ответят на вопросы граждан по поводу правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей.

Телефоны

Номер телефона Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (круглосуточно, без выходных, звонок бесплатный).

Телефон «горячей линии» в Барнауле — 8 (3852) 66-54-27, 8 (3852) 24-99-59 (понедельник — четверг с 09:00 до 17:00, пятница — с 09:00 до 12:45).

Ранее сообщалось, что изменилась жизнь водителей и пассажиров после вступления в силу нового закона о такси.

Главные положения нового закона

  • Чтобы уйти в сферу такси, обязательно нужно предоставить справку о судимости;
  • Теперь ФСБ может отслеживать поездку в реальном времени;
  • К работе допускаются водители со стажем вождения не менее трех лет;
  • Таксистам разрешается работать не более 12 часов, чтобы они не засыпали на работе. Это отслеживают специальные приборы;
  • Ранее самозанятые не могли прорваться в бизнес, однако теперь они такая возможность предоставляется;
  • Создается цифровая система контроля за деятельностью такси.

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