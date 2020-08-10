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10 августа
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Потребитель

По запросам компаний российские банки введут автосписание денег

Российские банки введут автосписание денег по запросу компаний, пишет РБК.

Деньги. Банковская карта.
Деньги. Банковская карта.
открытые источники (CC0)

Новый формат переводов не требует дополнительного подтверждения от плательщика. Сервис может использоваться для оплаты услуг ЖКХ, подписок и платежей по кредитам и позволит экономить на комиссиях.

Программой уже заинтересовались банки «Открытие», ВТБ и Qiwi.

Клиент — получатель денег в личном кабинете своего банка сможет выставить платежное требование клиенту-плательщику, который ранее дал согласие на списание средств, пишет bfm.ru. Банк проверит соответствие условий платежного требования и согласие клиента и, если все корректно, переведет деньги получателю.

Также российские банки хотят добиться права списывать кредитные платежи и комиссии со счетов клиентов, если те не выходят на связь, а их данные не удалось обновить, пишут «Известия».

Идею «Абсолют банка» поддержали крупнейшие кредитные организации. Инициатива предполагает списывание денег, если идентификационные данные клиента изменились, а он не сообщил об этом банку в течение года или не отвечал на звонки.

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