По запросам компаний российские банки введут автосписание денег

Новый формат переводов не требует дополнительного подтверждения от плательщика. Сервис может использоваться для оплаты услуг ЖКХ, подписок и платежей по кредитам и позволит экономить на комиссиях.
Программой уже заинтересовались банки «Открытие», ВТБ и Qiwi.
Клиент — получатель денег в личном кабинете своего банка сможет выставить платежное требование клиенту-плательщику, который ранее дал согласие на списание средств, пишет bfm.ru. Банк проверит соответствие условий платежного требования и согласие клиента и, если все корректно, переведет деньги получателю.
Также российские банки хотят добиться права списывать кредитные платежи и комиссии со счетов клиентов, если те не выходят на связь, а их данные не удалось обновить, пишут «Известия».
Идею «Абсолют банка» поддержали крупнейшие кредитные организации. Инициатива предполагает списывание денег, если идентификационные данные клиента изменились, а он не сообщил об этом банку в течение года или не отвечал на звонки.