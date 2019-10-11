«Победа» продлила программу полетов с дешевыми авиабилетами с Алтая в Москву

Авиакомпания «Победа» продлила расписание полетов по маршруту Москва — Горно-Алтайск — Москва, сообщают «Новости Горного Алтая». Билеты будут в продаже до марта 2020 года. Зимой из Республики Алтай в Москву будет пять рейсов в неделю. Раньше такой частоты в этот период никогда не было.

Самолеты будут летать из Горно-Алтайска в Москву два раза в неделю — по средам и субботам.

По тарифу «Выгодный» билет в обе стороны будут стоить около 8 тыс. рублей с багажом, но без возможности возврата билета. Полет по самому дорогому тарифу обойдется в 12,2 тыс. рублей, а по самому дешевому — 6,2 тыс. рублей (цены периода 13−16 ноября).

Кроме того три рейса в неделю (по вторникам, четвергам и воскресеньям) вылеты в столицу планирует выполнять авиакомпания S7. Билеты туда-обратно выйдут около 21 тысяч рублей без багажа и почти 27 тысяч с багажом.

В правительстве Республики Алтай также сообщили, что с 25 апреля 2020 года запускается рейс в Омск, по этому маршруту будут летать самолеты авиакомпании «ЮВТ АЭРО» на воздушном судне CRJ-200 вместимостью 50 мест.

Также планируется запуск рейсов на Санкт-Петербург, Новокузнецк и Иркутск, а также внутриреспубликанские направления (Кош-Агач, Усть-Кокса).

Ранее сообщалось, что «Победа» до 26 октября продлила осеннее расписание рейсов по маршруту Москва — Горно-Алтайск по многочисленным просьбам пассажиров.