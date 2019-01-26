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Почему алтайским ветеранам труда не компенсируют плату за телефон?

В редакцию altapress.ru обратился читатель Сергей с вопросом: «Почему ветеранам труда в Барнауле не компенсируют плату за стационарный телефон?»

Дисковый телефон.
Дисковый телефон.
открытые источники

В Минтрудсоцзащите Алтайского края сообщили:

До 1 января 2005 года меры соцподдержки ветеранов труда включали в себя 50% компенсацию абонентной платы за телефон. С 2005 года полномочия между федеральными органами власти и органами субъектов разграничили. а также монетизировали ряд льгот. С этого же времени ветераны труда отнесены к региональным льготникам, а не к федеральным.

В Алтайском крае принят закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов», в соответствии с которым ветеранам труда получают ежемесячную денежную выплату в размере 615 рублей. В состав ЕДВ входят предоставлявшиеся ранее льготы, в том числе компенсация абонентной платы за телефон.

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