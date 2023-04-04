Почему больше не надо бояться налоговых инспекторов

Любой предприниматель стремится сэкономить на налогах, чтобы оставить как можно больше денег для бизнеса. Регистрирует новые компании раз в три года, дробит бизнес на несколько юридических лиц и ИП, переводит сотрудников на самозанятость, оставляя везде «цифровые следы». И пока собственник бизнеса вместе с главным бухгалтером и финансистами думают, что все делают правильно, налоговый инспектор уже собирает доказательства нарушений: общается с рядовыми сотрудниками, собирает чеки в торговых точках, запрашивает документы у контрагентов.
В итоге, когда налоговая соберет достаточное количество доказательств нарушений, бизнесу начнут приходить требования, а сотрудников станут приглашать на опросы.
Начинается налоговая проверка, развитие которой может закончиться как губительными для бизнеса доначислениями (средний размер доначислений по России 66,5 млн руб.), так и существенным сокращением суммы, если действовать профессионально.
Но лучше всего уже сегодня изучить подводные камни налогового контроля, разбираться, как налоговая выбирает компании для проверки, какие финансовые операции опасны для бизнеса и как выстроить устойчивую структуру бизнеса.
13 и 14 апреля в Новосибирске пройдет большой семинар «Безопасность бизнеса и налоговая оптимизация» для собственников, директоров, финансистов и бухгалтеров, которым важно вести бизнес законно и получать прибыль. Налоговые юристы с многолетним опытом расскажут:
- Где границы ответственности собственника и бухгалтера?
- Как не попадаться на незаконном дроблении?
- Какие способы налоговой оптимизации не «замылили» глаза налоговикам?
- По каким признакам понять, что в отношении вас готовят налоговую проверку и что сделать, чтобы этого не произошло?
- Как грамотно выстроить отношения с наследниками, партнерами по бизнесу и сохранить активы?
- Практика: пошаговый разбор кейсов по структурированию в производстве, строительстве и торговле в формате «до/после».
Подробнее о вебинаре по ссылке
По промокоду «АЛТАПРЕСС» скидка на участие 5000 руб.
Хотите познакомиться с ведущим семинара заранее? Регистрируйтесь на открытый вебинар «Секреты законной оптимизации налогов в 2023 году», который пройдет 6 апреля в 16−00 по новосибирскому времени.
Что разберем:
- Налоговый контроль в 2023 году. К каким компаниям придут с проверкой?
- Можно ли отличить «черные» и «белые» способы оптимизации налогов?
- Как законно оптимизировать НДС, налог на прибыль, зарплатные налоги в 2023 году?
Спикер:
Мария Ильяшенко, аттестованный налоговый консультант, управляющий партнер, руководитель налоговой практики Юридического партнерства «Курсив». Персонально отмечена ведущими правовыми рейтингами Право.Ru-300, Chambers, Best Lawyers, ИД «КоммерсантЪ», «Деловой квартал». Постоянный спикер конференций. Автор курса по налоговой оптимизации и безопасности бизнеса.
Регистрируйтесь на вебинар по ссылке
4CQwVszH9pSZqXicerW