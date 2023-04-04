Почему больше не надо бояться налоговых инспекторов

Безобидны ли требования от налоговой? Как поступить, если сотрудника вызывают на допросы? Есть ли способы законно оставаться на УСН? Расскажут признанные налоговые эксперты России.

Любой предприниматель стремится сэкономить на налогах, чтобы оставить как можно больше денег для бизнеса. Регистрирует новые компании раз в три года, дробит бизнес на несколько юридических лиц и ИП, переводит сотрудников на самозанятость, оставляя везде «цифровые следы». И пока собственник бизнеса вместе с главным бухгалтером и финансистами думают, что все делают правильно, налоговый инспектор уже собирает доказательства нарушений: общается с рядовыми сотрудниками, собирает чеки в торговых точках, запрашивает документы у контрагентов.

В итоге, когда налоговая соберет достаточное количество доказательств нарушений, бизнесу начнут приходить требования, а сотрудников станут приглашать на опросы.

Начинается налоговая проверка, развитие которой может закончиться как губительными для бизнеса доначислениями (средний размер доначислений по России 66,5 млн руб.), так и существенным сокращением суммы, если действовать профессионально.

Но лучше всего уже сегодня изучить подводные камни налогового контроля, разбираться, как налоговая выбирает компании для проверки, какие финансовые операции опасны для бизнеса и как выстроить устойчивую структуру бизнеса.

Юлия Макаренко — партнер , руководитель банкротной практики и практики судебной защиты , архитектор бизнес-партнерств. Фото предоставлено Юридическим партнерством «Курсив». Дмитрий Мелков — старший юрист , руководитель отела сопровождения налоговых проверок. Фото предоставлено Юридическим партнерством «Курсив».

13 и 14 апреля в Новосибирске пройдет большой семинар «Безопасность бизнеса и налоговая оптимизация» для собственников, директоров, финансистов и бухгалтеров, которым важно вести бизнес законно и получать прибыль. Налоговые юристы с многолетним опытом расскажут:

Где границы ответственности собственника и бухгалтера?

Как не попадаться на незаконном дроблении?

Какие способы налоговой оптимизации не «замылили» глаза налоговикам?

По каким признакам понять , что в отношении вас готовят налоговую проверку и что сделать , чтобы этого не произошло?

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Что разберем:

Налоговый контроль в 2023 году. К каким компаниям придут с проверкой?

Можно ли отличить «черные» и «белые» способы оптимизации налогов?

Как законно оптимизировать НДС , налог на прибыль , зарплатные налоги в 2023 году?

Спикер:

Мария Ильяшенко, аттестованный налоговый консультант, управляющий партнер, руководитель налоговой практики Юридического партнерства «Курсив». Персонально отмечена ведущими правовыми рейтингами Право.Ru-300, Chambers, Best Lawyers, ИД «КоммерсантЪ», «Деловой квартал». Постоянный спикер конференций. Автор курса по налоговой оптимизации и безопасности бизнеса.

Фото предоставлено Юридическим партнерством «Курсив».

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