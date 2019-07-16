Почему из-за новой системы оплаты у барнаульцев может подорожать уборка подъездов

По 70 рублей с квартиры оплачивали уборку подъездов жильцы барнаульской пятиэтажки на ул. Попова, 22. Однако в июле в доме появилось объявление: плату будут начислять исходя из площади квартиры. В результате у владельцев трехкомнатных квартир платеж за уборку увеличился. «У меня трешка, живем вдвоем. Почему я буду платить больше, чем сосед из двушки, у которого в семье четверо?» — удивился Николай Николаевич, один из жильцов. Как правильно платить за уборку подъездов? В этом разбирался altapress.ru.

Законно или нет

За уборку подъездов в Барнауле платят по 50−75 рублей с квартиры много лет. Однако, как рассказал общественник и председатель ТСЖ Константин Емешин, прокуратура обратила внимание руководителей барнаульских управляющих компаний и ТСЖ на то, что такой способ начислений неправомерный.

Как правильно? Оплата за уборку подъезда должна производиться по тарифу на 1 кв. метр общей площади квартиры, пояснила Юлия Хорева, и.о. заместителя руководителя краевой инспекции стройжилнадзора.

Справедливо или нет

Однако Николай Николаевич из дома на ул. Попова, 22 говорит, что после перехода на оплату с 1 кв. метра платеж у него возрастет с 70 до 117 рублей (тариф — 1,80 рублей за «квадрат»). Проживает он в трешке. А вот сосед из однокомнатной квартиры будет платить меньше.

Но ведь загрязняют подъезд люди, а не квадратные метры. Разве это справедливо?

Увы, не все, что кажется несправедливым, незаконно. Жилищный кодекс предусматривает только один вариант оплаты: с квадратного метра.

Тамбуры, лестничные площадки и марши, подоконники в подъездах — все это относится к общему имуществу. И расходы на его содержание обязан нести собственник квартиры (или нежилого помещения) соразмерно занимаемой площади, пояснила Юлия Хорева со ссылкой на Жилищный кодекс.

«Многое в жилищном законодательстве и мне кажется несправедливым — мы, например, за лифт тоже платим с квадратного метра. Но таков закон, я это всегда объясняю людям», — сказал Емешин.

Уборка подъезда. Altapress.ru

Правомерна ли отдельная строчка

Между тем, уборка подъездов включена в минимальный перечень работ, необходимых для содержания общего имущества, утвержденный правительством России (постановление № 290 от 3 апреля 2013 года). Минимальный — это значит, что меньше услуг оказывать нельзя.

Что из этого следует? Общественный защитник Геннадий Приградов полагает: из этого следует, что услуга должна быть оказана за счет тарифа на текущее содержание. И никакой дополнительной платы за уборку клининговым фирмам.

Приградов ссылается также на постановление президиума Высшего арбитражного суда от 29 сентября 2010 года. Там сказано, что обслуживать жилфонд надо в соответствии с постановлением Госстроя № 170 от 2003 года, которое включает уборку лестничных клеток.

При этом все перечисленные Госстроем работы (в том числе уборка) являются обязательными и не зависят от того, включены ли они в договор с управляющей компанией или нет, указано в постановлении президиума ВАС.

Судебная практика противоречивая

Однако Дмитрий Косов, эксперт ОНФ и руководитель «Ассоциации жилищного самоуправления», говорит, что судебная практика на этот счет противоречивая.

В суде. altapress.ru

Одни судьи действительно приходят к выводу, что отдельная строчка «уборка подъездов» (и, соответственно, дополнительная плата напрямую клининговой фирме) неправомерна. Уборку надо оплачивать только через тариф на текущее содержание.

Другие же суды полагают: если жильцы хотят оплачивать дополнительную услугу, если им нужно, чтобы она оказывалась более качественно, то почему бы им этого не позволить?

Проводить ли собрание

Юлия Хорева также поясняет: если собственники на общем собрании утвердили тариф на содержание без учета работ по уборке, на очередном собрании они могут принять решение:

или о включении в платежный документ строки «уборка подъездов» с определением стоимости работы;

или об увеличении тарифа на текущее содержание с учетом обозначенных работ.

В любом случае без решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме тариф на содержание помещения измениться не может.

Стало быть, изменить тариф просто по объявлению нельзя — надо проводить общее собрание.

Подъезд. Открытые источники в интернете.

Тариф «поподъездный»

Еще один вопрос «всплыл» после того, как корреспондент Altapress.ru поговорил с автором объявления — им оказалась фирма, которая предоставляет клининговые услуги дому на ул, Попова, 22. Как оказалось, тариф, по которому теперь будут оплачивать уборку подъездов жильцы, зависит от… подъезда.

Однако в инспекции строжилнадзора растолковали, что в Жилищном кодексе РФ отсутствует деление собственников на подъезды, этажи и прочее. Так что, если собрание будет проведено в одном подъезде, оно будет считаться нелегитимным.

Тариф на содержание помещения, в том числе на уборку подъездов, должен быть одинаковым для всех собственников помещений в многоквартирном доме, сказали в инспекции. Значит, и общее собрание надо проводить не по подъездам, а во всем доме сразу. На то оно и общее.

Многоквартирный дом. Михаил Хаустов

Это не общее собрание

Надо сказать, что клининговые фирмы, которые занимаются уборкой подъезда, иногда нарушают Жилкодекс. К примеру, по ЖК инициатором собрания могут быть только собственники и управляющие организации (по просьбе собственников с 10% голосов его может провести также правление ТСЖ).

Между тем, в материалах судов altapress.ru нашел историю, в которой собственник, обозначенный инициатором голосования за клининговую фирму, утверждал, что в протокол его вписали, не спросив. Никаких подписей он не ставил, инициатором не был.

Голосование такие фирмы проводят порой весьма упрощенно. И с большими нарушениями. Как, например, в деле, которое в феврале 2019 года рассмотрел Железнодорожный райсуд Барнаула.

В ходе судебного процесса выяснилось: представитель фирмы просто ходил по подъездам с листом регистрации и спрашивал, не возражает ли собственник против того, чтобы фирма убирала подъезд за 50 рублей в месяц. Не возражает? Распишитесь.

Но так общее собрание не проводят. Жительница дома потребовала в суде признать недействительным такое «общее собрание» и вернуть ей все, что она оплатила за уборку за несколько месяцев. Суд с ней согласился. УК обязана вернуть ей 450 рублей.

Напомним, требования к оформлению протокола общего собрания сегодня весьма высокие.