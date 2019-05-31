«И началась буча». В алтайской жилинспекции рассказали о новом «лекарстве» против коммунальных войн

Коммунальные битвы в прошлом году вели жильцы более 300 многоквартирных домов Алтайского края. Право выбора способа управления домом довело людей до «баррикад» — и с этим общероссийским бедствием справиться до сих пор не удавалось. И вот Минстрой России придумал очередное «лекарство» от этих войн. Как оно действует?

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Полтора года перемен

Жильцы дома на улице Горно-Алтайской в Бийске меняют управляющие компании как перчатки: примерно раз в три месяца, рассказала Юлия Хорева, начальник отдела лицензирования и надзора инспекции стройжилнадзора края.

УК «Единство» сменяет «Время перемен». А потом снова приходит «Единство».

Но по факту никакого единства в доме нет уже полтора года — одни перемены: новое голосование приводит к управлению «Время перемен». «Мы — молодая команда, с новым мышлением и взглядом», — так себя позиционирует компания на своем сайте. Правда, и эту команду вскоре снова сменяет конкурент.

Жильцы домов в Новоалтайске обсуждают предстоящий судебный процесс у городского суда. Надежда Скалон

230 заявлений в полицию

Правом выбора управляющей компании в 2018 году воспользовались жильцы полутора тысяч многоквартирников региона. Но изменения в реестр лицензий (с перемещением дома от одной УК к другой) внесены только 1145 раз — вероятно, там переход прошел мирно.

А в 20% домов (то есть более 300) демократия обернулась войной группировок.

«Жильцы этих домов не смогли определиться, кто должен управлять домом», — объясняет Юлия Хорева.

В Алейске на один дом претендовали все три управляющие компании города. К счастью, здесь исход положительный, победитель определен — УК «Жилищное управление». Эта компания последняя представила протокол собрания, и он был оформлен верно, пояснили в инспекции.

Но вот в доме на Дзержинского, 25 в Барнауле, на который претендуют УК «Мирный» и «Климат», судьбу четырехэтажки решить пока не могут.

Сторонники УК Мой дом доказывают , что они правы. Надежда Скалон

А еще в одном барнаульском доме — и вовсе беспрецедентный случай. Провели голосование о выборе способа управления. А после этого в полицию поступило 230 заявлений о фальсификации бюллетеней. Разбирательство сейчас ведут и правоохранительные органы, и инспекция стройжилнадзора.

Всего в реестре лицензий Алтайского края 6264 многоквартирных дома.

Уголовная практика не сложилась

Коммунальные войны в домах ведутся порой так, как будто это вопрос жизни и смерти. Корреспондент altapress.ru был свидетелем, когда одна сторона, победив в голосовании, вскрыла комнатку правления ТСЖ, после чего другая вызвала полицию с собакой, заявив об угрозе теракта. А заодно и о рейдерском захвате отдельно взятого ТСЖ.

Полиция. altapress.ru

Если же кто-то из сторон еще и подделывает подписи в бюллетенях и фальсифицирует протоколы, ситуация может зайти в тупик. И тогда начинается буча. Постфактум жильцы могут с удивлением узнать, что проголосовали за УК «Будет вам счастье». Или за рост тарифа на текущее содержание, сбор денег на охрану или ремонт отмостки. Возмущение кипит, люди пишут жалобы по инстанциям и заявления в полицию.

«Денежная составляющая — главный камень преткновения в таких спорах», — говорит Сергей Гричанов, замначальника инспекции стройжилнадзора.

Такие подделки — еще одна старая беда российского ЖКХ, с которой много лет не могли справиться власти. Ситуацию не спасла и возможность на два года отправиться в колонию по статье 327 Уголовного кодекса, появившаяся в 2015 году.

«Уголовное преследование не сложилось — потому что невозможно установить достоверно лицо, которое подделало протокол общего собрания», — пояснила Юлия Хорева.

Суд. giak.ru/

Ударим по безответственности бюрократией

Но в Минстрое РФ наконец придумали радикальное лекарство: ударить по безответственности жильцов бюрократией. Похоже, что все другие способы — только полумеры.

Еще в 2015 году появилась обязанность все копии протоколов общих собраний передавать в инспекцию жилнадзора. А с 1 января 2018-го — уже и оригиналы протоколов. Сейчас в виде оригиналов и копий в краевой инспекции хранится более 7 тыс. протоколов, рассказала Юлия Хорева.

А в 2019 году Минстрой РФ утвердил жесткие требования к оформлению протоколов. В приказе этого ведомства 24 обязательных к исполнению пункта с подпунктами. Теперь решение общего собрания со всеми приложениями может занять целую коробку, полагает Сергей Гричанов. Фальсифицировать, наверное, будут и дальше, но сейчас это намного сложнее, считает он.

«Если в дальнейшем жители примут решение обжаловать протокол, либо если полагают, что подписи были подделаны, то тогда уже суды или правоохранительные органы запросят у нас данные документы. И мы их предоставляем в том виде, в котором они были переданы нам», — сказал Сергей Гричанов.

Документы. СС0

7 важных фактов о правильном оформлении протокола общего собрания

В протоколе должны быть указаны даты проведения собрания и различных частей голосования ( очное , заочное). Во вводной части должен быть указан инициатор собрания. Если это физлицо , то кроме Ф.И.О. надо указать номер его квартиры и реквизиты документа , подтверждающие право его собственности. Инициатор — ответственный за подготовку решений общего собрания. Обязательное приложение: реестр собственников помещений в доме. «УК обязаны вести этот реестр. Инициатор собрания вправе запросить его , и управляющая компания обязана в течение 5 рабочих дней выдать актуальный документ», — пояснила Юлия Хорева. Другие обязательные приложения: копия объявления о собрании , доказательства того , что оно вывешивалось в доступных для жильцов местах , бюллетени. Все страницы протокола и приложений пронумеровываются и сшиваются секретарем собрания. Председательствующий обязан подписать протокол на последней странице. При этом дается также расшифровка подписи ( ФИО) и дата ее проставления. Все прошитые документы ( подлинники) передаются в течение 10 календарных дней в управляющую компанию или правление ТСЖ. Те в течение пяти дней обязаны передать их в орган жилнадзора.