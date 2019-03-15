Почему нельзя ускорить алтайские электрички?

«При пересадке в Артыште постоянно приходится ждать другую электричку, причем не так давно время ожидания увеличили. Раньше нужно было ждать час в одну сторону, и полчаса в другую, а сейчас 1 час 9 минут в одну, и 1 час 18 минут в другую. Неужели нельзя скорректировать расписание и сократить время ожидания?
Почему в Новосибирск пустили ускоренный рейс, с быстрой пересадкой, а в Артышту нельзя? У нас достаточно много электричек ходит в сторону Заринска и Тягуна, можно ведь с рейса на Артышту снять все эти дачные остановки, сократив тем самым путь часа на два», — предложил Алексей.
В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги рассказали:
С 9 декабря 2018 года в действие ввели график движения поездов на 2018−2019 годы для организации безопасного пропуска поездов, а также качественного проведения работ по содержанию и ремонту устройств инфраструктуры. Продолжительность технологических «окон» увеличили с двух до трех часов.
В связи с этим на всех участках Западно-Сибирской железной дороги частично изменилось расписание движения пригородных поездов, в том числе по направлению «Барнаул — Артышта-II — Новокузнецк». При этом стыковка электропоездов на станции Артышта-II увеличилась на 37 минут и составила 1 час 09 минут вместо 32 минут.
На этом направлении предусмотрено 30 остановок, из которых 5 — «сезонные» (о.п. 7, 10, 17, 20, 22, 44 км). Ежегодно, с декабря по март, данные остановки отменяют.
Проведенные исследования пассажиропотока показали востребованность «сезонных» остановочных пунктов среди пассажиров. Их сокращение значительно ухудшит транспортную доступность для жителей Алтайского края.
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