Почему нельзя ускорить алтайские электрички?

«При пересадке в Артыште постоянно приходится ждать другую электричку, причем не так давно время ожидания увеличили. Раньше нужно было ждать час в одну сторону, и полчаса в другую, а сейчас 1 час 9 минут в одну, и 1 час 18 минут в другую. Неужели нельзя скорректировать расписание и сократить время ожидания?

Почему в Новосибирск пустили ускоренный рейс, с быстрой пересадкой, а в Артышту нельзя? У нас достаточно много электричек ходит в сторону Заринска и Тягуна, можно ведь с рейса на Артышту снять все эти дачные остановки, сократив тем самым путь часа на два», — предложил Алексей.