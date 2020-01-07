Почему на Алтае увеличили взносы на капремонт на 2020 год, несмотря на остатки в полмиллиарда

С 1 января взносы на капремонт в Алтайском крае увеличились, такое решение приняло правительство региона в конце 2019 года. Между тем, почти полмиллиарда рублей, накопленных в «общем котле» регоператора по капремонту, в 2019 году не использовали. В минстрое края объяснили, почему надо повышать взносы несмотря на наличие неизрасходованных денег.

Плюс 6,8%

Увеличение минимального взноса, как и год назад, небольшое — на 36−44 копейки с квадратного метра общей площади. В процентах, впрочем, прирост выглядит внушительнее: плюс 6,8%.

Что это означает на практике? Трехкомнатная квартира (66 кв. метров) в девятиэтажке заплатит на 285 рублей больше, чем в 2019-м за весь год. Двухкомнатная (50 кв. метров) в четырехэтажке — на 240 рублей.

Минимальный размер взноса на капремонт в 2020 году

(за кв. метр общей площади помещения)

Характеристики зданий Было до 1 января 2020 года Стало с 1 января 2020 года Насколько повысился Кирпичные, монолитные, блочные и панельные дома до 4 этажей включительно 5,85 рублей 6,25 рублей +40 копеек , или +6,8% Деревянные дома и дома смешанных конструкций до 4 этажей включительно 6,45 рублей 6,89 рублей +44 копейки , или +6,8% Многоквартирные дома в 5 этажей и выше 5,26 рублей 5,62 рублей +36 копеек,

или +6,8%

Источник: постановление правительства Алтайского края № 538, 2019 год.

Капремонт дома в Змеиногорске. fkr22.ru

Зачем повысили

Надо сказать, что о минимальный взнос в 2020 году повысился во многих регионах.

В Воронежской области минимальный взнос на капремонт в 2020 году увеличился с 6,60 до 9,80 рублей (на 37%), в Москве с 18,19 до 18,86 рублей (+3,7%), в Санкт-Петербурге с 4−5 рублей до 8−9 рублей, в Томской области с 7,08 до 7,46 рублей, по данным АиФ. В Новосибирской области будут платить по 7,72 рубля с 1 кв. метра.

На сайте регоператора «Фонд капремонта Алтайского края» повышение взносов называют плановым и объясняют, что оно происходит ежегодно во всех регионах страны в соответствии с Жилкодексом РФ (часть 8.1 статьи 156 и статья 167). И все же приказ Минстроя РФ № 454пр от 2016 года рекомендует регионам, но не обязывает их устанавливать минимальный размер взноса на каждый очередной год.

Капремонт домов в Заринске. altairegion22.ru

Ждем документа федерального центра

Кроме того, в «Фонде капремонта края», увеличение взносов в объясняет «потребностью в средствах, которые необходимо направить на капремонт общего имущества в многоквартирных домах для обеспечения выполнения ранее утвержденных планов капремонта 2020 года».

В 2020 году на капремонт предполагается направить 1 млрд рублей. В 2019 году ежемесячно в «общий котел» (то есть на счет регоператора «Фонд капремонта Алтайского края») поступало в среднем чуть меньше 80 млн рублей. ПОлучается, если не повышать взносы, на все про все просто не хватит.

Между тем, по данным на конец 2019 года, остаток средств на счетах регоператора составлял 478 млн рублей, сообщили в краевом минстрое в ходе пресс-конференции накануне новогодних каникул. Но, как выяснилось, по крайней мере часть накопившихся средств невозможно использовать.

«Из этой суммы проценты банка, начисленные при размещении средств, — 94,8 млн рублей, взносы — 360,8 млн рублей, пеня — 22,9 млн рублей», — рассказал Андрей Голубцов, замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края.

Кровля после капремонта , Новоалтайск. fkr22.ru.

Проблема — в том, что до сих пор не разработан порядок использования процентов, что должно быть сделано на федеральном уровне.

«Поскольку такой нормативно-правовой акт не разработан, средства эти не используются, чтобы не допустить нецелевого расходования средств. Мы ждем принятия федеральным центром нормативного документа», — пояснил чиновник.

Как прошел капремонт-2019

За счет средств, накопившихся на счетах регоператора капремонта, частичный капремонт прошел на 224 многоквартирных домах. В том числе: