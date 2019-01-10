Виктор Томенко увеличил взносы на капремонт в Алтайском крае выше уровня инфляции

Постановлением правительства Алтайского края № 485, подписанным губернатором Виктором Томенко, увеличен размер взносов на капремонт на 2019 год для разных категорий квартир. В рублях увеличение небольшое (на 32−40 копеек), а вот в процентах это выше запланированного на 2019 год уровня инфляции.

Насколько увеличился размер взноса на капремонт в 2019 году

(плата за кв. метр общей площади помещения многоквартирного дома)

Для кирпичных , монолитных , блочных и панельных домов до четырех этажей включительно: с 5,49 до 5,85 рублей ( на 6,55%)

монолитных блочных и панельных домов до четырех этажей включительно: с до рублей на 6,55%) Для деревянных домов и домов смешанных конструкций до четырех этажей включительно: с 6,05 до 6,45 рублей ( на 6,6%)

до рублей на 6,6%) Для многоквартирных домов в пять этажей и выше: с 4,94 до 5,26 рублей ( на 6,47%).

Это означает, что трехкомнатная квартира (66 кв. метров) в девятиэтажке за год заплатит на 253,44 рубля больше, чем в 2017 году, двушка (50 кв. метров) в четырехэтажном доме — на 216 рублей.

В то же время, по прогнозу ЦБ, в 2019 году инфляция достигнет уровня 5−5,5%. В 2018 году инфляция в стране составила 4,2%.

Как обычно, постановление указывает минимальный взнос — то есть меньше платить нельзя. А больше можно: в доме могут принять решение увеличить взнос, если это требуется. Новые ставки уже вступили в силу, собственники помещений в многоквартирных домах увидят их в январской квитанции.

Какие еще услуги подорожают?

С 1 января на 1,56−1,78% увеличились тарифы на электроэнергию для населения, на 1,7% на горячую воду и отопление, возросла также плата граждан за вывоз и захоронение мусора. Часть коммунальных услуг вновь подорожают с 1 июля.