Какие тарифы на вывоз и захоронение мусора установили для жителей Алтайского края в 2019 году

Для начала напомним: к IV классу опасности относятся несортированные твердые коммунальные отходы (ТКО). Ниже приводим тарифы, по которым будут платить в 2019 году жители всех семи зон, на которые разделена территория края.
- Барнаул (регоператор «ЭКО-Комплекс»)
- Другие населенные пункты Барнаульской зоны (регоператор «ЭКО-Комплекс»)
- Барнаул
- Другие населенные пункты Барнаульской зоны
- Бийская зона (регоператор «Спецобслуживание-Центральное»)
- Рубцовская зона (регоператор «ВторГеоРесурс»), 2019 год
- Заринская зона (регоператор «Спецобслуживание-Центральное»), 2019 год
- Алейская зона (регоператор «Спецобслуживание-Центральное»), 2019 год
- Каменская зона (регоператор «Линетт»), 2019 год
- Славгородская зона (регоператор «Позитив 88»), 2019 год
Барнаул (регоператор «ЭКО-Комплекс»)
С 1 июля до 30 июня
- IV класс опасности: 67,95 рублей с человека (сегодня 66,82 рублей)
- V класс опасности: 61,25 рублей с человека (сегодня 63,32 рубля).
Другие населенные пункты Барнаульской зоны (регоператор «ЭКО-Комплекс»)
- IV класс опасности: 45,68 руб с человека (сегодня 44,92 рубля)
- V класс опасности: 41,17 рублей с человека (сегодня 42,56 рублей).
Барнаул
С 1 июля до 31 декабря 2019 года
- IV класс опасности: 69,61 рублей
- V класс опасности: 61,25 руб лей
Другие населенные пункты Барнаульской зоны
- IV класс опасности 46,79 рублей
- V класс опасности 41,17 рублей.
В Барнаульскую зону входят Барнаул, Новоалтайск, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий районы, ЗАТО Сибирский.
Бийская зона (регоператор «Спецобслуживание-Центральное»)
С 1 января по 30 июня 2019 года
- IV класс опасности 36,74 руб (сегодня 36,12 рублей)
- V класс опасности до 33,92 рублей (сегодня 33,35 рубля).
С 1 июля по 31 декабря 2019 года
- IV класс опасности — 37,59 рублей
- V класс опасности — 34,64 рублей
В Бийскую зону входят Бийск, Белокуриха, Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Целинный районы.
Рубцовская зона (регоператор «ВторГеоРесурс»), 2019 год
- IV класс опасности — 82,44 рублей
- V класс опасности — 77,06 рублей
В Рубцовскую зону входят Рубцовск, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский, Угловский районы.
Заринская зона (регоператор «Спецобслуживание-Центральное»), 2019 год
- IV класс опасности — 41,93 рублей
- V класс опасности — 37,20 рублей
В Заринскую зону входят Заринск, Залесовский, Заринский, Кытмановский, Тогульский районы.
Алейская зона (регоператор «Спецобслуживание-Центральное»), 2019 год
- 68,70 рублей (без разделения на классы опасности)
К Алейской зоне относятся Алейск, Алейский, Завьяловский, Мамонтовский, Романовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шипуновский районы.
Каменская зона (регоператор «Линетт»), 2019 год
- 46,63 рублей с человека (без разделения на классы опасности).
К Каменской зоне отнесены Баевский, Каменский, Крутихинский, Панкрушихинский, Тюменцевский и Шелаболихинский районы.
Источник: сайт управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов.
Славгородская зона (регоператор «Позитив 88»), 2019 год
- IV класс опасности — 111,43 рублей
- V класс опасности — 106,42 рублей
В Славгородскую зону входят Славгород, Яровое, Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Ключевский, Немецкий национальный, Родинский, Суетский, Табунский и Хабарский районы.