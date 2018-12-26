Какие тарифы на вывоз и захоронение мусора установили для жителей Алтайского края в 2019 году

Управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов установило тарифы для всех региональных операторов ТКО на 2019 год. Для жителей Барнаульской и Бийской зон они немного повысятся, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.

Для начала напомним: к IV классу опасности относятся несортированные твердые коммунальные отходы (ТКО). Ниже приводим тарифы, по которым будут платить в 2019 году жители всех семи зон, на которые разделена территория края.

Краткое содержание

Барнаул ( регоператор «ЭКО-Комплекс»)

С 1 июля до 30 июня

IV класс опасности: 67,95 рублей с человека ( сегодня 66,82 рублей)

сегодня рублей) V класс опасности: 61,25 рублей с человека ( сегодня 63,32 рубля).

Другие населенные пункты Барнаульской зоны ( регоператор «ЭКО-Комплекс»)

IV класс опасности: 45,68 руб с человека ( сегодня 44,92 рубля)

сегодня рубля) V класс опасности: 41,17 рублей с человека ( сегодня 42,56 рублей).

Барнаул

С 1 июля до 31 декабря 2019 года

IV класс опасности: 69,61 рублей

V класс опасности: 61,25 руб лей

Другие населенные пункты Барнаульской зоны

IV класс опасности 46,79 рублей

V класс опасности 41,17 рублей.

В Барнаульскую зону входят Барнаул, Новоалтайск, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий районы, ЗАТО Сибирский.

Раздельный сбор мусора , контейнеры. Stolbovsky/commons.wikimedia.org/CC BY-SA 3.0

Бийская зона ( регоператор «Спецобслуживание-Центральное»)

С 1 января по 30 июня 2019 года

IV класс опасности 36,74 руб ( сегодня 36,12 рублей)

сегодня рублей) V класс опасности до 33,92 рублей ( сегодня 33,35 рубля).

С 1 июля по 31 декабря 2019 года

IV класс опасности — 37,59 рублей

V класс опасности — 34,64 рублей

В Бийскую зону входят Бийск, Белокуриха, Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Целинный районы.

Место для сбора мусора. altapress.ru

Рубцовская зона ( регоператор «ВторГеоРесурс»), 2019 год

IV класс опасности — 82,44 рублей

V класс опасности — 77,06 рублей

В Рубцовскую зону входят Рубцовск, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский, Угловский районы.

Заринская зона ( регоператор «Спецобслуживание-Центральное»), 2019 год

IV класс опасности — 41,93 рублей

V класс опасности — 37,20 рублей

В Заринскую зону входят Заринск, Залесовский, Заринский, Кытмановский, Тогульский районы.

Уборка мусора. barnaul.org

Алейская зона ( регоператор «Спецобслуживание-Центральное»), 2019 год

68,70 рублей ( без разделения на классы опасности)

К Алейской зоне относятся Алейск, Алейский, Завьяловский, Мамонтовский, Романовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шипуновский районы.

Каменская зона ( регоператор «Линетт»), 2019 год

46,63 рублей с человека ( без разделения на классы опасности).

К Каменской зоне отнесены Баевский, Каменский, Крутихинский, Панкрушихинский, Тюменцевский и Шелаболихинский районы.

Источник: сайт управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов.

Славгородская зона ( регоператор «Позитив 88»), 2019 год

IV класс опасности — 111,43 рублей

V класс опасности — 106,42 рублей

В Славгородскую зону входят Славгород, Яровое, Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Ключевский, Немецкий национальный, Родинский, Суетский, Табунский и Хабарский районы.