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Какие тарифы на вывоз и захоронение мусора установили для жителей Алтайского края в 2019 году

Управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов установило тарифы для всех региональных операторов ТКО на 2019 год. Для жителей Барнаульской и Бийской зон они немного повысятся, следует из информации, опубликованной на сайте ведомства.

Вывоз мусора - сложная логистическая задача.
Вывоз мусора - сложная логистическая задача.
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Для начала напомним: к IV классу опасности относятся несортированные твердые коммунальные отходы (ТКО). Ниже приводим тарифы, по которым будут платить в 2019 году жители всех семи зон, на которые разделена территория края.

Краткое содержание

Барнаул (регоператор «ЭКО-Комплекс»)

С 1 июля до 30 июня

  • IV класс опасности: 67,95 рублей с человека (сегодня 66,82 рублей)
  • V класс опасности: 61,25 рублей с человека (сегодня 63,32 рубля).

Другие населенные пункты Барнаульской зоны (регоператор «ЭКО-Комплекс»)

  • IV класс опасности: 45,68 руб с человека (сегодня 44,92 рубля)
  • V класс опасности: 41,17 рублей с человека (сегодня 42,56 рублей).

Барнаул

С 1 июля до 31 декабря 2019 года

  • IV класс опасности: 69,61 рублей
  • V класс опасности: 61,25 руб лей

Другие населенные пункты Барнаульской зоны

  • IV класс опасности 46,79 рублей
  • V класс опасности 41,17 рублей.

В Барнаульскую зону входят Барнаул, Новоалтайск, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий районы, ЗАТО Сибирский.

Раздельный сбор мусора, контейнеры.
Раздельный сбор мусора, контейнеры.
Stolbovsky/commons.wikimedia.org/CC BY-SA 3.0

Бийская зона (регоператор «Спецобслуживание-Центральное»)

С 1 января по 30 июня 2019 года

  • IV класс опасности 36,74 руб (сегодня 36,12 рублей)
  • V класс опасности до 33,92 рублей (сегодня 33,35 рубля).

С 1 июля по 31 декабря 2019 года

  • IV класс опасности — 37,59 рублей
  • V класс опасности — 34,64 рублей

В Бийскую зону входят Бийск, Белокуриха, Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Зональный, Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Целинный районы.

Место для сбора мусора.
Место для сбора мусора.
altapress.ru

Рубцовская зона (регоператор «ВторГеоРесурс»), 2019 год

  • IV класс опасности — 82,44 рублей
  • V класс опасности — 77,06 рублей

В Рубцовскую зону входят Рубцовск, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский, Угловский районы.

Заринская зона (регоператор «Спецобслуживание-Центральное»), 2019 год

  • IV класс опасности — 41,93 рублей
  • V класс опасности — 37,20 рублей

В Заринскую зону входят Заринск, Залесовский, Заринский, Кытмановский, Тогульский районы.

Уборка мусора.
Уборка мусора.
barnaul.org

Алейская зона (регоператор «Спецобслуживание-Центральное»), 2019 год

  • 68,70 рублей (без разделения на классы опасности)

К Алейской зоне относятся Алейск, Алейский, Завьяловский, Мамонтовский, Романовский, Топчихинский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шипуновский районы.

Каменская зона (регоператор «Линетт»), 2019 год

  • 46,63 рублей с человека (без разделения на классы опасности).

К Каменской зоне отнесены Баевский, Каменский, Крутихинский, Панкрушихинский, Тюменцевский и Шелаболихинский районы.

Источник: сайт управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов.

Славгородская зона (регоператор «Позитив 88»), 2019 год

  • IV класс опасности — 111,43 рублей
  • V класс опасности — 106,42 рублей

В Славгородскую зону входят Славгород, Яровое, Благовещенский, Бурлинский, Кулундинский, Ключевский, Немецкий национальный, Родинский, Суетский, Табунский и Хабарский районы.

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