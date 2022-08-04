Почему производители соков предсказывают серьезное падение рынка, и сможет ли отрасль восстановиться

Объем рынка соков и вод может снизиться в России минимум на 10%, по сравнению с показателями за 2021 год, заявили глава Союзнапитков Максим Новиков. Он объяснил, способна ли отрасль быстро справиться с таким кризисом.

От чего зависит падение сокового рынка?

Это будет зависеть от того, как быстро производители напитков адаптируются к кризисным условиям, пишет ТАСС.

«Гарантированно, исходя из предыдущего опыта, глубина падения может составлять как минимум 10%. Хорошая новость в том, что рынок вод очень быстро восстанавливается, то есть мы может выйти на темпы роста двузначные, 10−15%", — подчеркнул Новиков.

Сок. СС0

А сколько соков и вод изготовили России за 2021-й?

По словам Максима Новикова, в прошлом году в РФ было произведено примерно 8,5 млрд литров упакованной воды, 7 млрд литров безалкогольных напитков, 2,5 млрд литров соков и 300 млн литров растительных напитков.

Когда был «фатальный кризис»?

С фатальным кризисом производители соков и вод столкнулись в 2008 году. Тогда потребление напитков снизилось вдвое, и отрасль до сих пор не восстановилась.

«У нас максимальный объем был 3,5 млрд литров соковой продукции, сейчас мы выпустим только 2,5 млрд литров. Мы только по воде смогли перевалить 2008 год, поэтому здесь неминуем откат», — сказал Новиков.

От чего зависит снижение объемов рынка?

Снижение объемов зависит от потребительской активности и особенностей упаковки.

«То есть если мы не сможем привезти какие-то ингредиенты, не сможем купить какое-то сырье, мы по объективным причинам не сможем произвести этот объем, даже если будет обеспеченный спрос», — объяснил глава Союзнапитков.

Сколько в России импортных сок и вод?

По оценке Союзнапитков, доля импорта составляет 2−4%

200 мл апельсинового сока. izismile.com

«Доля импорта вряд ли будет сильно расти, потому что при укреплении курса национальной валюты импорт кажется более привлекательным, однако наша продукция является объемной и тяжелой, поэтому ее сложно и дорого везти, а в условиях разрушенной логистики это не представляется возможным», — добавил Новиков.

Что стало с упаковками сока в барнаульских супермаркетах?

Соки в супермаркетах Барнаула начали продавать в белой упаковке. Цвет изменили, поскольку материалов для привычной тары не хватает.

Упаковки соков стали белыми в барнаульских супермаркетах. Екатерина Смолихина , amic.ru

«Использование меньшего количества красок для дизайна упаковки позволит обеспечивать бесперебойные поставки в торговые точки», — рассказали в компании «Сады Придонья».

Кстати, импорт крепкого алкоголя в Россию резко сократился.