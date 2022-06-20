Упаковки соков стали белыми в барнаульских супермаркетах.

Запасов упаковки пока достаточно. Но, по словам производителей, с красками возникли проблемы.
При этом вкус и качество продукции не изменились, утверждают на официальном сайте «Сады Придонья».
«Использование меньшего количества красок для дизайна упаковки позволит обеспечивать бесперебойные поставки в торговые точки», — уточнили в компании.
Из-за санкций с Россией перестали сотрудничать поставщики красок. Также после ухода крупнейшего производителя Elopak встал вопрос о пропаже из РФ картонной упаковки.
Кстати, эксперты объяснили, почему в России не производили прокладки и подгузники из местного сырья.