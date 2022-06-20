20 июня
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Потребитель

Упаковки соков стали белыми в барнаульских супермаркетах

Соки в барнаульских супермаркетах начали продавать в белой упаковке. Цвет изменили, поскольку материалов для привычной тары не хватает, пишет amic.ru.

Упаковки соков стали белыми в барнаульских супермаркетах.
Упаковки соков стали белыми в барнаульских супермаркетах.
Екатерина Смолихина, amic.ru

Запасов упаковки пока достаточно. Но, по словам производителей, с красками возникли проблемы.

При этом вкус и качество продукции не изменились, утверждают на официальном сайте «Сады Придонья».

«Использование меньшего количества красок для дизайна упаковки позволит обеспечивать бесперебойные поставки в торговые точки», — уточнили в компании.

Из-за санкций с Россией перестали сотрудничать поставщики красок. Также после ухода крупнейшего производителя Elopak встал вопрос о пропаже из РФ картонной упаковки.

Кстати, эксперты объяснили, почему в России не производили прокладки и подгузники из местного сырья.

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