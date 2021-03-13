Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 марта -14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель

Почему у барнаульцев из-под крана трое суток бежит «кислотная» вода

Жители Научного городка в Барнауле рассказали, что в их квартирах уже трое суток из-под крана бежит вода кислотно-зеленого цвета. Люди крайне обеспокоены. Видео опубликовали в сообществе Barnaul 22.

Вода в Научном городке.
Вода в Научном городке.
Barnaul 22

«Трое суток так живем. В посёлке полно пенсионеров и семей с детьми! Люди не могут мыться и мыть посуду! Боятся! Горячая вода постоянно ярко зелёная!», — пишет участница сообщества Диана.

Женщина пояснила, что в ТСЖ на все жалобы «только благодарят за информирование, и все».

Напомним, ранее СГК сообщала, что в ближайшие дни будет искать места утечек и несанкционированного разбора сетевой воды, непригодной для использования в быту. Для этого применяют два химических вещества — «Уранин-А» и «Раффлезия», — которые окрашивают воду.

Благодаря этим веществам можно быстро обнаружить утечку на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях, в тепловых камерах и центральных тепловых пунктах.

Если зеленая вода течет из крана в вашей квартире, нужно сообщить об этом в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК в Барнауле по телефону (3852) 77−52−39.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость