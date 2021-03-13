Почему у барнаульцев из-под крана трое суток бежит «кислотная» вода

«Трое суток так живем. В посёлке полно пенсионеров и семей с детьми! Люди не могут мыться и мыть посуду! Боятся! Горячая вода постоянно ярко зелёная!», — пишет участница сообщества Диана.
Женщина пояснила, что в ТСЖ на все жалобы «только благодарят за информирование, и все».
Напомним, ранее СГК сообщала, что в ближайшие дни будет искать места утечек и несанкционированного разбора сетевой воды, непригодной для использования в быту. Для этого применяют два химических вещества — «Уранин-А» и «Раффлезия», — которые окрашивают воду.
Благодаря этим веществам можно быстро обнаружить утечку на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях, в тепловых камерах и центральных тепловых пунктах.
Если зеленая вода течет из крана в вашей квартире, нужно сообщить об этом в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК в Барнауле по телефону (3852) 77−52−39.