Благодаря новым нормативам власти сэкономят 100 рублей на алтайской пенсионерке-инвалиде

«Почему мне уменьшили компенсацию за электричество?» — с этим вопросом обратилась жительница села Алтайское, имеющая право на 50-процентную льготу. Между тем, в законе никаких изменений не произошло: льгота как была 50%, так и осталась. Что произошло? В этом разбирался altapress.ru.

Не уложилась

В доме собеседницы altapress.ru, попросившей не называть своего имени, нет горячей воды — централизованно она не подается. Она, да и все ее односельчане, поставили водонагреватели. Проблема в одном: из-за этого затраты на электроэнергию высокие — счетчик накручивает 300−350 квт-часов в месяц.

Для одинокой пенсионерки многовато. Но наша собеседница, заплатив за свет, получает компенсацию из бюджета как инвалид: 50%. И все бы ничего, но сумма, которая ей компенсируется, в начале 2019 года уменьшилась.

Все дело в том, что льготу дают только на 50% от норматива потребления электричества. А этот норматив для ее типа жилья неожиданно снизили.

«Раньше с укладывалась в норматив для квартир с электроплитой. Сейчас его понизили и уже не укладываюсь, компенсация сократилась», — сказала она.

Почему уменьшилась компенсация

Женщина платит по счетчику и, казалось бы, причем тут норматив? Он ведь нужен, чтобы квартиры без электросчетчиков знали, за сколько киловатт-часов им платить. Для них снижение норматива наверняка благо.

Норматив потребления — это не тариф, а средний объем потребления ресурса. В данном случае киловатт-часов.

Между тем, для льготников-инвалидов норматив — это предел, по которому им рассчитывают компенсацию. Таков закон. Сколько бы инвалид ни тратил, ему компенсируют лишь 50% от норматива, дает объяснение Алтайсоцзащита. Так что чем меньше норматив, тем меньше компенсация.

Главное — выманить деньги СС0

Кто изменил нормативы?

Нормативы изменило управление края по тарифам, принявшее решение (№ 188 от 16 ноября 2018 года). В документе большая табличка, в ней — нормативы для разных видов жилья, разных квартир и количества живущих в них людей.

Мы сравнили эту табличку и предыдущую, от 2012 года. Видно, что изменились нормативы по-разному, и зависят от типа жилья, количества проживающих и размера квартиры.

Для некоторых потребителей нормативы увеличились. Но для жилья собеседницы altapress.ru уменьшились.

Насколько увеличатся затраты?

Раньше для того типа жилья, как у читательницы altapress.ru, норматив составлял 357 квт-часов. Зимой она платила 1100 рублей за свет, 550 рублей ей компенсировали.

Теперь норматив стал 273,77 квт-часа. Ей компенсируют 427 рублей. Получается, размер компенсации пенсионерки уменьшился на 130 рублей. Для бюджета экономия, можно сказать, копеечная. Для пенсионерки это тоже не очень существенно. Куда больше обидно.

Почему нормативы изменились?

Собеседница altapress.ru не может понять: почему снизили нормативы? Разве люди с 2012 года стали меньше жечь электричества? Наоборот: бытовой техники в домах море, телевизор в каждой комнате, мультиварки, чайники и т.д.

«Был бы у меня компьютер и Интернет, я бы Путину написала. Несправедливо это», — считает она.

В ведомстве еще в ноябре дали пояснение, почему пересчитали нормативы. Суть в том, что специалисты при расчетах взяли данные о реальном потреблении граждан со всего края. И новые расчеты более точные.

Комментарий управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов ( из публикации на сайте ведомства):

Нормативы были рассчитаны на основании данных, представленных управляющими компаниями, гарантирующими поставщиками электрической энергии Алтайского края, органами местного самоуправления. Предложенный перечень нормативов полностью соответствует постановлению правительства РФ от 23 мая 2006 года № 306.

Но пенсионерку это не убедило: «Может, раньше нормативы были неправильные?» — задается она вопросом.

Можно ли перейти в другую категорию жилья?

Есть в этом деле еще одна тонкость. По словам нашей читательницы, главный «пожиратель» киловатт-часов в ее квартире — водонагреватель.

В той табличке, в которой чиновники расписали все категории жилья и их нормативы, есть строчка: жилье без горячей воды, оборудованное электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения.

Норматив для таких квартир намного больше. Нашей льготнице он бы подошел. Можно ли перейти на эту категорию?

Оказалось — нет. Отдельного норматива для помещения, оборудованного электроплитой и бытовым водонагревателем, законодательством не предусмотрено, пояснил Сергей Гричанов, замруководителя инспекции строительного и жилищного надзора края.

Вообще же, сведения о системе горячего водоснабжения (централизованное или от местных водонагревателей — электронагревательных установок для целей горячего водоснабжения) должны отражаться в техпаспорте на дом, рассказали в госинспекции. У дома нашей собеседницы в техпаспорте таких установок нет. Так что, получается, норматив для нее установлен правильно.

Стало быть, и уменьшение бюджетной компенсации для нее тоже вполне обосновано. И все только из-за того, что чиновники исправили свой же предыдущий документ.