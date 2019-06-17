Почему жители Алтайского края судятся с Пенсионным фондом за сельскую надбавку к пенсии

Десятки жителей края пытаются добиться в суде получения «сельской» надбавки к пенсии, так как считают, что имеют на нее право. В Пенсионном фонде России (ПФР) им в этой надбавке отказали. Нередко отказ связан с тем, что в документах сельхозпредприятий когда-то был полный беспорядок и невозможно установить, сколько и на каких должностях они проработали в сельском хозяйстве. Altapress.ru разбирался, почему кому-то удается выиграть суд, а кому-то — нет.

Напомним, «сельскую» надбавку к пенсии — 1 333 рубля 55 копеек (то есть 25% плюс к фиксированной выплате) — неработающие пенсионеры получают с 1 января 2019 года, но при соблюдении ряда условий. Одно из них — стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Как показывает судебная практика, не все сельские жители могут это подтвердить документами.

1. Дело бывшего тракториста

Бывший тракторист-машинист СПК «Нива-98» из Троицкого района считал, что его стаж работы в сельском хозяйстве — более 30 лет. Но в ПФР его сельский стаж посчитали иначе: не дотягивает и до 14 лет. Мужчина свое право на надбавку пошел отстаивать в суде.

Он объяснил, что из-за конфликта между членами СПК его председатель самоустранился. И с 2014 года не делал отчисления в ПФР и ФНС и не сдавал отчетность.

Но в ПФР популярно объяснили: в стаж работы в сельском хозяйстве включаются периоды занятости на должностях и в производствах, предусмотренных особым списком (утвержден постановлением правительства РФ № 1440 от 29 ноября 2018 года). А по выписке из индивидуального лицевого счета бывшего тракториста невозможно определить наименование его должности.

Деньги , пенсионное удостоверение. Altapress.ru

Что решил суд?

Суд, однако, отметил, что специальность «тракторист-машинист» входит в список. И в ходе процесса свидетель (бывший работник этого СПК) подтвердил: да, было дело, работал в СПК «Нива-98». Доказательством работы стал и приказ главсельхозуправления о его награждении почетной грамотой. Более того, согласно ЕГРЮЛ, он — учредитель кооператива.

Но включили бывшему трактористу только часть стажа. Доказать, что кооператив вел какую-то деятельность несколько лет, он не смог. В итоге его сельский стаж не дотянул до 30 лет и фиксированную выплату ему увеличивать на 25% не будут.

Пенсионеры. Анна Зайкова

2. Дело бывшего скотника

Многим жителям сельской местности доказать в суде право на надбавку все же удается. К примеру, еще один житель Троицкого района много лет проработал скотником в «Чебурихе» — подсобном хозяйстве завода «Алтайсельмаш».

В ПФР считали, что подсобное хозяйство — не сельхозпредприятие, и, стало быть, время работы в «Чебурихе» не может быть зачтено, а его сельский стаж меньше 30 лет.

Что решил суд?

Мужчина объяснил, что подсобное хозяйство занималось животноводством и выращиванием зерновых. И убедил судью — других аргументов в судебном решении не приводится. Время работы ему засчитали в сельский стаж, надбавку должны пересчитать с 1 января.

В сельской местности. Фото из архива редакции.

3. Дело бывшего сельского электрика

Бывший электрик и строитель из Завьяловского района считал, что в сельском хозяйстве он отпахал 38 лет. А по расчетам ПФР, его сельский стаж — меньше 11 лет.

В фонде исходили из того, что должности, на которых он работал, не предусмотрены списком профессий. И стало быть, сельского стажа у него недостаточно для получения 25-процентной надбавки.

Что решил суд?

Судья пришел к иным выводам. Ведь почти все эти годы (а точнее, 36 лет) он был членом сначала колхоза, а потом сельхозартели и СПК. А все это сельхозпредприятия.

Из решения Завьяловского районного суда:

Данным списком по каждому виду работы, производства сельского хозяйства предусмотрен член колхоза (колхозник, рядовой колхозник), член крестьянского (фермерского) хозяйства.

Суд. открытые источники ( CC0)

Эти решения вынесли суды первой инстанции. С начала января ГАС «Правосудие» опубликовала более 100 судебных решений, в которых жители сельской местности Алтайского края требовали обязать ПФР установить им надбавку к фиксированной выплате.

Какой стаж включается в сельский