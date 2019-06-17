Почему жители Алтайского края судятся с Пенсионным фондом за сельскую надбавку к пенсии

Напомним, «сельскую» надбавку к пенсии — 1 333 рубля 55 копеек (то есть 25% плюс к фиксированной выплате) — неработающие пенсионеры получают с 1 января 2019 года, но при соблюдении ряда условий. Одно из них — стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Как показывает судебная практика, не все сельские жители могут это подтвердить документами.
1. Дело бывшего тракториста
Бывший тракторист-машинист СПК «Нива-98» из Троицкого района считал, что его стаж работы в сельском хозяйстве — более 30 лет. Но в ПФР его сельский стаж посчитали иначе: не дотягивает и до 14 лет. Мужчина свое право на надбавку пошел отстаивать в суде.
Он объяснил, что из-за конфликта между членами СПК его председатель самоустранился. И с 2014 года не делал отчисления в ПФР и ФНС и не сдавал отчетность.
Но в ПФР популярно объяснили: в стаж работы в сельском хозяйстве включаются периоды занятости на должностях и в производствах, предусмотренных особым списком (утвержден постановлением правительства РФ № 1440 от 29 ноября 2018 года). А по выписке из индивидуального лицевого счета бывшего тракториста невозможно определить наименование его должности.
Что решил суд?
Суд, однако, отметил, что специальность «тракторист-машинист» входит в список. И в ходе процесса свидетель (бывший работник этого СПК) подтвердил: да, было дело, работал в СПК «Нива-98». Доказательством работы стал и приказ главсельхозуправления о его награждении почетной грамотой. Более того, согласно ЕГРЮЛ, он — учредитель кооператива.
Но включили бывшему трактористу только часть стажа. Доказать, что кооператив вел какую-то деятельность несколько лет, он не смог. В итоге его сельский стаж не дотянул до 30 лет и фиксированную выплату ему увеличивать на 25% не будут.
2. Дело бывшего скотника
Многим жителям сельской местности доказать в суде право на надбавку все же удается. К примеру, еще один житель Троицкого района много лет проработал скотником в «Чебурихе» — подсобном хозяйстве завода «Алтайсельмаш».
В ПФР считали, что подсобное хозяйство — не сельхозпредприятие, и, стало быть, время работы в «Чебурихе» не может быть зачтено, а его сельский стаж меньше 30 лет.
Что решил суд?
Мужчина объяснил, что подсобное хозяйство занималось животноводством и выращиванием зерновых. И убедил судью — других аргументов в судебном решении не приводится. Время работы ему засчитали в сельский стаж, надбавку должны пересчитать с 1 января.
3. Дело бывшего сельского электрика
Бывший электрик и строитель из Завьяловского района считал, что в сельском хозяйстве он отпахал 38 лет. А по расчетам ПФР, его сельский стаж — меньше 11 лет.
В фонде исходили из того, что должности, на которых он работал, не предусмотрены списком профессий. И стало быть, сельского стажа у него недостаточно для получения 25-процентной надбавки.
Что решил суд?
Судья пришел к иным выводам. Ведь почти все эти годы (а точнее, 36 лет) он был членом сначала колхоза, а потом сельхозартели и СПК. А все это сельхозпредприятия.
Из решения Завьяловского районного суда:
Данным списком по каждому виду работы, производства сельского хозяйства предусмотрен член колхоза (колхозник, рядовой колхозник), член крестьянского (фермерского) хозяйства.
Эти решения вынесли суды первой инстанции. С начала января ГАС «Правосудие» опубликовала более 100 судебных решений, в которых жители сельской местности Алтайского края требовали обязать ПФР установить им надбавку к фиксированной выплате.
Какой стаж включается в сельский
В стаж работы в сельском хозяйстве включаются:
- периоды деятельности, которые выполнялись на территории РФ, при условии занятости на работах, в производствах, профессиях, должностях, специальностях, предусмотренных списком, и при условии начисления (уплаты) за эти периоды страховых взносов в ПФР.
- периоды деятельности, которые выполнялись на территории СССР до 1991 года, при условии занятости на работах, в производствах, профессиях, должностях, специальностях, предусмотренных списком.
Источник: Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, утвержденные постановлением правительства РФ № 1015 от 2 октября 2014 года.